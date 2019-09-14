Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Acidente entre três veículos interdita ponte Rio Jucu
BR 262

Acidente entre três veículos interdita ponte Rio Jucu

O acidente aconteceu na BR-262 por volta das 07 horas deste sábado (14) e deixa uma das pistas interditada

Publicado em 

14 set 2019 às 06:06

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 06:06

Acidente aconteceu por volta das 7h deste sábado (14) na BR 262 Crédito: Internauta | CBN Vitória
Um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro na BR 262 interdita a ponte Rio Jucu, na manhã deste sábado (14). A colisão aconteceu por volta de 7 horas, no km 29, na região de divisa entre Viana e Domingos Martins. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há feridos. 
Segundo informações da Polícia Militar, um problema mecânico em um dos veículos foi a causa do acidente. Policiais militares estiveram no local por se tratar de um veículo roubado. Um indivíduo foi detido e levado para a Delegacia de Venda Nova e o carro recuperado. 
O ônibus ficou parado na ponte e o trânsito seguia lento, com uma das vias interditadas e a outra funcionando no sistema pare e siga.  Após mais de duas horas de interdição, o veículo foi retirado do local e o trânsito já começa a fluir na BR. 
Nas fotos é possível ver que a frente do ônibus foi atingida. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Domingos Martins espírito santo Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados