Acidente entre três veículos interdita ponte Rio Jucu

Acidente aconteceu por volta das 7h deste sábado (14) na BR 262 Crédito: Internauta | CBN Vitória

Um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro na BR 262 interdita a ponte Rio Jucu, na manhã deste sábado (14). A colisão aconteceu por volta de 7 horas, no km 29, na região de divisa entre Viana e Domingos Martins. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há feridos.

Segundo informações da Polícia Militar, um problema mecânico em um dos veículos foi a causa do acidente. Policiais militares estiveram no local por se tratar de um veículo roubado. Um indivíduo foi detido e levado para a Delegacia de Venda Nova e o carro recuperado.

O ônibus ficou parado na ponte e o trânsito seguia lento, com uma das vias interditadas e a outra funcionando no sistema pare e siga. Após mais de duas horas de interdição, o veículo foi retirado do local e o trânsito já começa a fluir na BR.

Nas fotos é possível ver que a frente do ônibus foi atingida.