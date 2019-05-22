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Jardim Camburi

Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida na Dante Michelini

No momento do acidente, o trânsito ficou parado e somente uma via estava liberada para a passagem de carros no local

Publicado em 

22 mai 2019 às 10:30

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 10:30

Acidente na Dante Michelini Crédito: Pedro Permuy
Um acidente entre um carro e uma moto na Dante Michelini, no sentido Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (22), deixou uma pessoa ferida. Fotos enviadas por internautas ao Gazeta Online mostram que uma pessoa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. No momento do acidente, o trânsito ficou parado e somente uma via estava liberada para a passagem de carros no local. 
Segundo a TV Gazeta, às 7h40, a ambulância saiu do local e o trânsito foi liberado no momento, confirmamos com a Guarda Municipal e o trânsito já flui normalmente no local do acidente. 
Acidente na Dante Michelini Crédito: Pedro Permuy

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