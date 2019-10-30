"Acho que nós somos meio baratas", diz Pedro Wagner, de "Irmandade"

Pedro - Conversando com o Pedro Morelli sobre a dimensão das coisas, falamos que essa é uma série que é entretenimento, um trabalho de gênero, um thriller, e falamos sobre a dimensão do entretenimento e obra de arte, porque a obra de arte não tem obrigação de ser entretenimento, mas o entretenimento, se puder dar uma flertada com o artístico, é mais legal. Isso pressupõe que na estética ele está lidando com ética, então uma coisa é colada na outra. Quando eu assisti à série, tive a sensação de que estava assistindo para que isso não volte a acontecer, para que as coisas não caiam nesse lugar, porque a gente cai sempre no mesmo lugar. Não sei se te respondo direito, mas é uma elucubração sobre essas questões. Conversávamos muito sobretudo sobre o senso de responsabilidade para tentar não ser compreendido de uma maneira leviana, mas deixando liberdade para que o olhar do outro, o espectador que vai assistir, tenha espaço para tirar suas próprias conclusões. Essa contradição está muito nos personagens todos, nos dilemas. Acho que isso fez parte desde o processo de roteiro, porque também é uma questão extremamente delicada quando você se volta a tentar discutir algo, mesmo no campo do entretenimento, que tenha esse lado social. É preciso ouvir os lados, as perspectivas, as narrativas diferentes, as dramaturgias diferentes, a série propõe isso. O deslocamento no tempo ajuda a estrutura por conta da tecnologia, está cada vez mais difícil fazer roteiro por causa dessas coisas. As pessoas estão indo cada vez mais para trás para poder ter mais liberdade, mas também esse senso de responsabilidade com a memória e a construção histórica de um país, de você olhar e era disso a pior. Na verdade os relatos nas pesquisas tinham coisas muito mais atrozes que não cabiam. Muitas vezes a realidade não cabe na ficção porque é muito mais atroz. Esse deslocamento é importante para essa construção de memória, para não cair de novo naquele lugar para que a gente fica sempre tendendo a voltar.