Acervo do professor Renato Pacheco será doado ao Arquivo Público do ES

Professor, juiz e historiador, Renato Pacheco morreu eu 2004 aos 75 anos de idade Crédito: Arquivo

A família de Renato Pacheco está doando o acervo do falecido professor, juiz e historiador para o Arquivo Público do Espírito Santo. Segundo o escritor Reinaldo Santos Neves, um dos organizadores da coleção junto com o professor Fernando Achiamé, o acervo é precioso.

“O material é riquíssimo e vastíssimo e constitui enorme documentação não só da vida do próprio Renato, começando pelos cadernos da escola primária, mas do Espírito Santo como um todo. Renato não jogava nada fora”, observa Reinaldo.

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Os itens abrangem correspondência com centenas de personalidades e pessoas humildes, incluindo brasileiros, estrangeiros, brasileiros radicados em outros países e, especialmente, capixabas, pois Renato Pacheco foi juiz e atuou várias comarcas do Estado. “Ele conviveu tanto com os políticos municipais como com as pessoas mais humildes. Todo esse precioso material documental corresponde a 106 caixas-arquivo”, conta Reinaldo.

RENATO PACHECO MORREU EM 2014