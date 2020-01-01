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  • Acervo do professor Renato Pacheco será doado ao Arquivo Público do ES
Leonel Ximenes

Acervo do professor Renato Pacheco será doado ao Arquivo Público do ES

São 106 caixas-arquivo de documentos incluindo a correspondência do falecido juiz com personalidades e pessoas simples

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

01 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Professor, juiz e historiador, Renato Pacheco morreu eu 2004 aos 75 anos de idade Crédito: Arquivo
A família de Renato Pacheco está doando o acervo do falecido professor, juiz e historiador para o Arquivo Público do Espírito Santo. Segundo o escritor Reinaldo Santos Neves, um dos organizadores da coleção junto com o professor Fernando Achiamé, o acervo é precioso.
“O material é riquíssimo e vastíssimo e constitui enorme documentação não só da vida do próprio Renato, começando pelos cadernos da escola primária, mas do Espírito Santo como um todo. Renato não jogava nada fora”, observa Reinaldo.

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Os itens abrangem correspondência com centenas de personalidades e pessoas humildes, incluindo brasileiros, estrangeiros, brasileiros radicados em outros países e, especialmente, capixabas, pois Renato Pacheco foi juiz e atuou várias comarcas do Estado. “Ele conviveu tanto com os políticos municipais como com as pessoas mais humildes. Todo esse precioso material documental corresponde a 106 caixas-arquivo”, conta Reinaldo.

RENATO PACHECO MORREU EM 2014

O acervo expressa, segundo Reinaldo, a vida ativa de Renato Pacheco, que morreu em 18 de março de 2004, aos 75 anos de idade. “Não há como distinguir um item de outro. Renato foi proteico, no sentido de se dedicar a mil coisas e causas ao longo da vida. Na nossa opinião quase tudo ali é preciosidade. A vida inteira desse notável capixaba está toda documentada ali. Uma vida rica. honesta e exemplar, de homem de bem, e que muito honra nosso Estado.”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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