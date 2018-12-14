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Leonel Ximenes

Ação do DEM no STF pode dar vaga de Helder Salomão para Rodney

O DEM questiona as novas regras sobre a divisão de cadeiras que sobraram na Câmara aprovadas na minirreforma eleitoral

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 20:13

Públicado em 

14 dez 2018 às 20:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A lista de deputados federais eleitos no Estado ainda pode mudar. Segundo o “Estadão”, uma ação do DEM no STF pode levar 27 parlamentares vitoriosos em outubro, em todo o país, a perderem a vaga. No Espírito Santo, o deputado reeleito Hélder Salomão (PT) sairia e entraria em seu lugar Rodney Miranda (PRB), primeiro suplente da sua coligação.
O argumento
O DEM questiona as novas regras sobre a divisão de cadeiras que sobraram na Câmara aprovadas na minirreforma eleitoral. Se o Supremo derrubar o dispositivo, 27 vagas mudam de dono.
Corruptos, tremei
Futuro secretário estadual de Transparência e Controle, o policial Edmar Camata acaba de entrar no “Confide”, o aplicativo confidencial de mensagens.
História em livro
No dia 27 será lançado “A Igreja de Nossa Senhora do Rosário”, na Prainha. O livro sobre a igreja considerada mais antiga do país ainda com atividades litúrgicas foi escrito pelo jornalista José Antônio Martinuzzo.
História do porto
E nesta terça (Codesa) e quarta (Instituto Histórico e Geográfico) será lançado “Alma de Portuário – História do Porto de Vitória”, do jornalista José Carlos Mattedi.
Alguma dúvida?
No cartão de apresentação do jornalista Cacau Monjardim, o mais capixaba dos capixabas, está escrito: “PhD em Espírito Santo”.
Coisa feia
O vereador PM Chico Siqueira fez um discurso na Câmara reclamando da poluição visual de Vila Velha. Realmente, será que o prefeito não está incomodado com tanta sujeira?
Livros neles!
Gente, não vamos esquecer da campanha #vempralivraria. Dê livros de presente. Uma sociedade bem informada não precisa andar armada.
A elite brigou
A eleição para a direção do Sebrae-ES evidenciou o racha entre presidentes de federações. Agricultura, Comércio e Transporte ficaram de um lado, a Indústria de outro.
Abriu, cresceu
O setor atacadista prevê crescimento de 5% em 2019. Boa parte dessa previsão otimista é creditada à reabertura dos supermercados aos domingos.
Intervalo rural
A vencedora de um bezerro na Assembleia esclarece que não é proprietária rural e nem colocou apelido no bicho.
Alô, brasileiros!
Você gostariam de morar num país em que poderosos ficam com parte do dinheiro dos seus funcionários?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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