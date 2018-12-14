Ação do DEM no STF pode dar vaga de Helder Salomão para Rodney

A lista de deputados federais eleitos no Estado ainda pode mudar. Segundo o “Estadão”, uma ação do DEM no STF pode levar 27 parlamentares vitoriosos em outubro, em todo o país, a perderem a vaga. No Espírito Santo, o deputado reeleito Hélder Salomão (PT) sairia e entraria em seu lugar Rodney Miranda (PRB), primeiro suplente da sua coligação.

O argumento

O DEM questiona as novas regras sobre a divisão de cadeiras que sobraram na Câmara aprovadas na minirreforma eleitoral. Se o Supremo derrubar o dispositivo, 27 vagas mudam de dono.

Corruptos, tremei

Futuro secretário estadual de Transparência e Controle, o policial Edmar Camata acaba de entrar no “Confide”, o aplicativo confidencial de mensagens.

História em livro

No dia 27 será lançado “A Igreja de Nossa Senhora do Rosário”, na Prainha. O livro sobre a igreja considerada mais antiga do país ainda com atividades litúrgicas foi escrito pelo jornalista José Antônio Martinuzzo.

História do porto

E nesta terça (Codesa) e quarta (Instituto Histórico e Geográfico) será lançado “Alma de Portuário – História do Porto de Vitória”, do jornalista José Carlos Mattedi.

Alguma dúvida?

No cartão de apresentação do jornalista Cacau Monjardim, o mais capixaba dos capixabas, está escrito: “PhD em Espírito Santo”.

Coisa feia

O vereador PM Chico Siqueira fez um discurso na Câmara reclamando da poluição visual de Vila Velha. Realmente, será que o prefeito não está incomodado com tanta sujeira?

Livros neles!

Gente, não vamos esquecer da campanha #vempralivraria. Dê livros de presente. Uma sociedade bem informada não precisa andar armada.

A elite brigou

A eleição para a direção do Sebrae-ES evidenciou o racha entre presidentes de federações. Agricultura, Comércio e Transporte ficaram de um lado, a Indústria de outro.

Abriu, cresceu

O setor atacadista prevê crescimento de 5% em 2019. Boa parte dessa previsão otimista é creditada à reabertura dos supermercados aos domingos.

Intervalo rural

A vencedora de um bezerro na Assembleia esclarece que não é proprietária rural e nem colocou apelido no bicho.

Alô, brasileiros!