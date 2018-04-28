A troco de quê?

Antagonistas políticos, Lula e Aécio Neves dão as mãos ao compartilhar a linha de argumentação de suas defesas. É o que vem ocorrendo, com ambos empenhados em impor uma definição peculiar de corrupção: a do corrupto desentendido. Nesse caso, a alegação é de que não há a prática ilícita quando o favorecimento não é imposto abertamente. É como se grupos empresariais como a Odebrecht e a J&F fossem apenas benevolentes com seus pagamentos ou “presentes” e não exigissem nenhuma contrapartida de antemão.

No caso de Lula, após decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que retirou de Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht, a defesa do ex-presidente protocolou pedido de “imediata remessa dos autos processuais” à Justiça de São Paulo. A movimentação é para desqualificar os processos que tratam do sítio de Atibaia (SP) e da compra de um prédio do Instituto Lula. Na essência, tentam dissociar essas vantagens indevidas da corrupção praticada na Petrobras, o primeiro motor da Lava Jato. Omitem, assim, os indícios contundentes de que a empreiteira se beneficiou, com esses “mimos”, em diversos contratos da estatal.

Já Aécio, em suas relações indecorosas com Joesley Batista, da J&F, alega não ter cometido crimes, só erros. É a mesma dinâmica de minimizar os favorecimentos, como se não houvesse interesse da outra parte. Uma propina de R$ 2 milhões seria mera camaradagem. Faz vista grossa para a dimensão do encanto que o setor público exerce sobre os empresários. É, sem exageros, abusar de uma inocência que cada um dos brasileiros sabe inexistir no meio político.