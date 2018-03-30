A maior maratona da história do Estado será em outubro

Maratona da Caixa no Rio de Janeiro, a edição mais famosa dessa prova no país. Crédito: Divulgação

Pela primeira vez, o Espírito Santo vai sediar a Maratona da Caixa, uma das maiores e mais tradicionais competições dessa modalidade no país. A prova, confirmada nesta semana pela Secretaria Estadual de Esportes, será realizada no dia 14 de outubro e deverá atrair de 2 mil a 3 mil atletas, a maioria de fora do Estado.

O percurso

O percurso da corrida, de 42 quilômetros, sairá de Vila Velha (em local ainda a ser definido), passará pela Terceira Ponte e chegará na Praia de Camburi. Uma equipe da organização da prova vem ao ES nos próximos dias para fazer a medição do trajeto. A corrida também terá modalidades de 21 e 10 quilômetros.

A lição do rei

Durante a Segunda Guerra Mundial, o rei George VI – pai da rainha Elizabeth II – não fugiu de Londres quando a capital britânica foi castigada pelos maciços ataques aéreos nazistas. Ele permaneceu morando no Palácio de Buckingham e visitava diariamente os escombros e a população atingida, inclusive no interior do país, após os bombardeios.

A lição do rei 2

George VI é um herói? Não necessariamente. O monarca apenas honrou seus deveres institucionais. Preferências pessoais, idiossincrasias, afinidades políticas – nada disso conta nessa hora. O chefe de Estado representa a nação e o seu povo. Tem um papel institucional a cumprir. Inclusive os mais custosos e desagradáveis.

Será que parcelam?

Vai estacionar no novo aeroporto? Prepare o bolso para pagar R$ 11 por apenas uma hora no local.





Mistão no jantar

Na noite anterior à votação do PDU de Vitória, os nove vereadores que votaram pelo uso misto do parque tecnológico foram recepcionados pelo vereador Max da Mata em um lauto jantar.

Sem vacina

Dizem que algumas pessoas não foram à inauguração do aeroporto por terem contraído alergia. Culpa do danado do rosefreitensespoliticusvirus.

Na terra do Mujica

O filme “Diante dos Meus Olhos”, que conta a história da banda Os Mamíferos, formada por Affonso Abreu, Marco Antonio Grijó e Mario Ruy, terá sua estreia mundial hoje em Montevidéu, no 36º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay.

Exilado

Preocupado com a sua segurança desde que foi sequestrado e agredido, o vereador Mitter Mayer Borges só está indo a Jerônimo Monteiro quando há sessões ordinárias da Câmara.

ES é Brasil

O aeroporto foi a maior obra pública no Estado depois da Terceira Ponte. Será que vamos ter que esperar mais 29 anos pela próxima obra de vulto?

Os pais da criança

De um leitor antenadíssimo sobre o assunto da semana: “Se no Espírito Santo tem briga até por causa de torre de celular, vocês acham que iriam deixar o aeroporto passar batido?”.

Sincretismo

Raposa política conclui que Ricardo Ferraço deu uma de pastor e pai de santo durante a solenidade de inauguração do aeroporto. “Primeiro, ao chamar todos de irmãos e irmãs e depois ao citar o senador Magno Malta, ‘que não estava lá fisicamente, mas espiritualmente’”.

Coisa de “jênios”

Campeão da Taça GB: Flamengo; campeão da Taça Rio: Fluminense. Finalistas do Campeonato Carioca: Vasco e Botafogo. A crise no Rio de Janeiro não se resume à Segurança.

Coisa de “jênios” 2

Sem bem que todos os clubes deram aval a esse regulamento “jenial”. Inclusive Fla e Flu.

Vaca de ouro

No novo aeroporto, o achocolatado pequeno custa R$ 8. Deve ter sido feito de leite de vaca suíça que só come capim orgânico.

Alô, malhadores!