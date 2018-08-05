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Opinião da Gazeta

A justiça que falha

Os verdadeiros punidos pela demora tão dolorosa da Justiça, como no caso Dondoni, acabam sendo os familiares das vítimas

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 07:52

Públicado em 

05 ago 2018 às 07:52

Colunista

Éimpossível não se comover com o desabafo do cabeleireiro Ronaldo Andrade. Dez anos após perder a família num acidente provocado por um motorista comprovadamente alcoolizado, a indignação e o lamento estão evidentes em suas palavras: “Ele continua solto, e eu, preso. Preso no passado”.
Uma década de espera por justiça é a comprovação de que, quando ela tarda, é sinal de que ela já falhou, diferentemente do que sentencia o ditado popular. Como está expresso na declaração do cabeleireiro, os punidos pela demora tão dolorosa acabam sendo os familiares das vítimas, desamparados e descrentes de que a lei seja realmente para todos. A celeridade é até mesmo um sinal de respeito.
O caso do empresário Wagner José Dondoni de Oliveira, acusado de matar a família de Ronaldo, ao provocar um grave acidente na BR 101 em 20 de abril de 2008, é exemplo da leniência que só beneficia os acusados. A tragédia ocorreu meses antes de a Lei Seca entrar em vigor no país. É emblemático que a embriaguez de Dondoni tenha sido comprovada, e até hoje não tenha havido julgamento. Mostra que aqueles com poder econômico suficiente para recorrer podem até mesmo levar o processo à prescrição, nos casos em que ela seja possível.
Enfim, o réu vai a júri popular, ainda sem data marcada. Como não há mais recursos, a família das vítimas e a sociedade poderão em breve virar essa página. Mas a marca da lentidão da Justiça permanece indelével.
Nada será capaz de aliviar a dor da perda de Ronaldo, que desde então convive com a saudade da esposa e dos dois filhos mortos no acidente. A justiça nessa situação é mais que um alívio: é a chance de um recomeço para quem já sofreu tanto.

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