Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • A importância de se valorizar resíduos sólidos precisa ser discutida sempre
Meio ambiente

A importância de se valorizar resíduos sólidos precisa ser discutida sempre

Precisamos unir esforços, enquanto cidadãos, empresas e governo, para que iniciativas assim tomem a merecida proporção

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 fev 2020 às 05:00

Colunista

Resíduos sólidos e reciclagem: meio ambiente em questão Crédito: Divulgação
Quando você pensa em logística reversa, o que vem à sua mente? Embora seja uma pauta importantíssima, ainda não se faz tão presente no vocabulário da grande massa.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei 12.305/10 define a Logística Reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

Veja Também

Cidadão e poder público são importantes para que reciclagem funcione

Catadores do ES criam canal no YouTube para falar de reciclagem

Em uma forma simples: uma configuração produtiva e nobre de destinar o resíduo. Faz-se o uso da tecnologia, unida à inovação, para transformar o que para muitos não teria mais serventia em um novo produto.
Quais são os atores da logística reversa? Tudo começa com o consumidor. Ou seja, eu e você. Seguidos do transportador e o valorizador.
Ao contrário dos países de primeiro mundo, temos uma realidade econômica diferente. É um grande desafio e pode ser uma vantagem competitiva inovar e buscar soluções que tenham custo-benefício interessantes.

Veja Também

Pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer, diz Guedes

Flagelo das chuvas que atingem o ES é reflexo do desrespeito ao meio ambiente

Meio ambiente: ES tem demanda por soluções para grandes empresas

Segundo dados de 2017 da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe), 40% dos resíduos urbanos coletados no Brasil vão para locais com técnicas inadequadas. O que polui é o descarte incorreto.
Infelizmente, a falta de conscientização e responsabilidade individual são os grandes problemas para a destinação incorreta. Só enxergamos o impacto causado quando os malefícios passam a interferir em nosso meio. É necessário educar mais e, sobretudo, estimular canais de inovação que incentivem novos empreendimentos nessa área.
Precisamos unir esforços, enquanto cidadãos, empresas e governo, para que iniciativas assim tomem a merecida proporção.
*A autora é gestora de comunicação da Marca Ambiental

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados