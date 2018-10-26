A hora é esta

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Futebol

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É o teste definitivo para checar as reais condições do Flamengo, que ainda sonha com o título: "o tal cheirinho"

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 15:03

Públicado em 

26 out 2018 às 15:03
Paulo Sergio

Colunista

Paulo Sergio

Se existe alguma chance para o Flamengo encostar de vez no líder do Brasileirão, a oportunidade se apresenta amanhã, no Maracanã, na partida contra o Palmeiras. Com casa cheia, o time carioca terá o apoio da sua torcida: um ingrediente a mais para buscar a vitória. 
O meia Lucas Paquetá é o destaque do Flamengo no Brasileirão Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
É o teste definitivo para checar as reais condições do Rubro-Negro, que ainda sonha com o título: “o tal cheirinho”. O Flamengo enfrentará o time alternativo do Palmeiras, que vem mostrando toda a força de um elenco qualificado. Após Felipão assumir o comando, a equipe conseguiu assimilar o comportamento competitivo do treinador e lidera com justiça o Brasileirão.
O Flamengo vem numa sequência de três vitórias. Marcou dez gols e não foi vazado, fato que enche de moral e confiança um time que cresce de produção em momento decisivo do campeonato. Um detalhe importante à favor da equipe rubro-negra é que nem a pisada de bola do goleiro Diego Alves afetou a motivação e o rendimento do time na última partida contra o Paraná. Independentemente de punição ou não por parte da diretoria ao goleiro, a comissão técnica soube enfrentar e contornar com experiência a indisciplina cometida.
Este confronto com o Palmeiras é o tipo de jogo em que todas as diferenças e divergências políticas devem ficar fora de campo para que os jogadores não se envolvam e não percam o foco. 
Rodada do Brasileirão 
Na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Vasco recebe o Internacional hoje em São Januário com a árdua e difícil tarefa de conquistar os três pontos. Os salários de setembro foram pagos, e isso pode ser um fator de motivação para a equipe, apesar de reconhecer que só isso não basta para o fraco elenco vascaíno.
Já o Botafogo vai até Curitiba enfrentar, amanhã, o Atlético-PR. A diretoria bate cabeça e não sabe como pagar os salários atrasados, e o time tenta, no meio desta tempestade, encontrar um caminho para uma vitória improvável.
No meio da tabela, o Fluminense, priorizando a Sul–Americana enfrentará o Santos na Vila Belmiro com o time alternativo. Deixo a pergunta: será que o Tricolor tem “time alternativo”? #SQN 
Posturas diferentes 
Fiquei um pouco decepcionado na forma que o Palmeiras jogou na derrota para o Boca Juniors na Libertadores na última quarta-feira. A equipe foi muito defensiva na partida e praticamente não atacou a equipe argentina. Jogadores importantes do
meio-campo como Bruno Henrique e Moisés pouco apareceram. Desta forma é difícil vencer.
Postura contrária à do Palmeiras teve o Grêmio contra o River Plate, quando seu técnico Renato Gaúcho surpreendeu o adversário com uma tática ofensiva. Mostrou a força de sua equipe, mesmo sem Luan e Everton, e ainda venceu.

Paulo Sergio

Ex-goleiro de futebol brasileiro que atuou nas décadas de 1970 e 1980. Nos anos 1990 foi para o futebol de areia. Hoje atua como comentarista esportivo.

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