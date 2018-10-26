A hora é esta

Se existe alguma chance para o Flamengo encostar de vez no líder do Brasileirão, a oportunidade se apresenta amanhã, no Maracanã, na partida contra o Palmeiras. Com casa cheia, o time carioca terá o apoio da sua torcida: um ingrediente a mais para buscar a vitória.

O meia Lucas Paquetá é o destaque do Flamengo no Brasileirão Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

É o teste definitivo para checar as reais condições do Rubro-Negro, que ainda sonha com o título: “o tal cheirinho”. O Flamengo enfrentará o time alternativo do Palmeiras, que vem mostrando toda a força de um elenco qualificado. Após Felipão assumir o comando, a equipe conseguiu assimilar o comportamento competitivo do treinador e lidera com justiça o Brasileirão.

O Flamengo vem numa sequência de três vitórias. Marcou dez gols e não foi vazado, fato que enche de moral e confiança um time que cresce de produção em momento decisivo do campeonato. Um detalhe importante à favor da equipe rubro-negra é que nem a pisada de bola do goleiro Diego Alves afetou a motivação e o rendimento do time na última partida contra o Paraná. Independentemente de punição ou não por parte da diretoria ao goleiro, a comissão técnica soube enfrentar e contornar com experiência a indisciplina cometida.

Este confronto com o Palmeiras é o tipo de jogo em que todas as diferenças e divergências políticas devem ficar fora de campo para que os jogadores não se envolvam e não percam o foco.

Rodada do Brasileirão

Na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Vasco recebe o Internacional hoje em São Januário com a árdua e difícil tarefa de conquistar os três pontos. Os salários de setembro foram pagos, e isso pode ser um fator de motivação para a equipe, apesar de reconhecer que só isso não basta para o fraco elenco vascaíno.

Já o Botafogo vai até Curitiba enfrentar, amanhã, o Atlético-PR. A diretoria bate cabeça e não sabe como pagar os salários atrasados, e o time tenta, no meio desta tempestade, encontrar um caminho para uma vitória improvável.

No meio da tabela, o Fluminense, priorizando a Sul–Americana enfrentará o Santos na Vila Belmiro com o time alternativo. Deixo a pergunta: será que o Tricolor tem “time alternativo”? #SQN

Posturas diferentes

Fiquei um pouco decepcionado na forma que o Palmeiras jogou na derrota para o Boca Juniors na Libertadores na última quarta-feira. A equipe foi muito defensiva na partida e praticamente não atacou a equipe argentina. Jogadores importantes do

meio-campo como Bruno Henrique e Moisés pouco apareceram. Desta forma é difícil vencer.