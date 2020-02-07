A hashtag #seupetnoES é um sucesso

A coluna lançou a hashtag #seupetnoES. A ideia é a seguinte: divulgar nosso Estado através de nossos “filhos de quatro patas”. Para participar, é só tirar uma foto sua com seu pet, ou só de seu pet, em algum lugar do Espírito Santo, postar no seu Instagram e marcar a hashtag. Não esqueça de informar qual é o local. As imagens serão publicadas aqui. Confira algumas:

Pedra Azul, Domingos Martins

@ga_thom Crédito: Acervo pessoal

Olha o @ga_tom fazendo um passeio pela Pedra Azul? Este gatinho preto é um charme só, ele adora passear! E faz o maior sucesso ao lado de sua dona! Gatinhos pretos, geralmente, sofrem muito preconceito e demoram a serem adotados. É uma pena, porque como podem ver, eles são super companheiros também.

Praia do Canto, Vitória

@sara_shihtzu_vix Crédito: Acervo pessoal

A @sara_shihtzu_vix resolveu divar com esse lacinho amarelo na Praia do Canto. Aliás, ela está sempre de lacinho na cabeça, no maior estilo! E adora tirar fotos!

Praia da Ilha do Frade, Vitória

@zeus_the_boxer Crédito: Acervo pessoal

Olha o porte de rei do @zeus_the_boxer passeando pela praia? Gente, é muita elegância para um “filho de quatro patas” só? E a foto está show de bola, com esse mar azul e a imponência do Mestre Álvaro ao fundo.

Rota do Lagarto, Pedra Azul

Amanda e Pandoka Crédito: Acervo pessoal

Gente, é impossível não se deliciar com essa fofura. Olha só a Pandoka no colo de sua dona @amanda_dessaune nessa paisagem maravilhosa, que fica bem pertinho de Vitória, a nossa querida Pedra Azul. Esse dia deve, realmente, ter sido especial!

Praia de Manguinhos, Serra

Juca Crédito: Acervo pessoal