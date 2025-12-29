Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reparo emergencial

Rua de Colatina é interditada após parte do solo ceder

O afundamento foi causado por um rompimento na rede de água, o que levou à interdição temporária da via

Publicado em 29 de Dezembro de 2025 às 19:30

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

29 dez 2025 às 19:30
Rua de Colatina é interditada após parte do solo ceder
Rua de Colatina é interditada após parte do solo ceder Crédito: Leitor/A Gazeta
A Rua Alexandre Calmon, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi interditada por cerca de uma hora após parte do solo ceder, na tarde desta segunda-feira (29). Segundo o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), o afundamento foi provocado pelo rompimento de uma rede de água de grande porte. A via precisou ser bloqueada temporariamente para a realização de uma intervenção emergencial.
O órgão informou que o reparo da rede foi concluído ainda na tarde de segunda-feira (29), com o abastecimento normalizado e o trânsito liberado. A recomposição do asfalto no trecho afetado será finalizada a partir desta terça-feira (30).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados