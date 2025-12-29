Rua de Colatina é interditada após parte do solo ceder

A Rua Alexandre Calmon, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi interditada por cerca de uma hora após parte do solo ceder, na tarde desta segunda-feira (29). Segundo o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), o afundamento foi provocado pelo rompimento de uma rede de água de grande porte. A via precisou ser bloqueada temporariamente para a realização de uma intervenção emergencial.
O órgão informou que o reparo da rede foi concluído ainda na tarde de segunda-feira (29), com o abastecimento normalizado e o trânsito liberado. A recomposição do asfalto no trecho afetado será finalizada a partir desta terça-feira (30).