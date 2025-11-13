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CBN Vitória ao vivo: saiba como serão as obras no Morro do Moreno, em Vila Velha

No programa desta quinta (13), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 09:31

Publicado em 

13 nov 2025 às 09:31
No programa CBN Vitória desta quinta (13), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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