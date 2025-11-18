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CBN Vitória ao vivo: ações educativas sobre uso de bicicletas elétricas, regras para uso da rotatória e biometria

No programa desta terça (18), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 18 de Novembro de 2025 às 09:35

Publicado em 

18 nov 2025 às 09:35
No programa CBN Vitória desta segunda (17), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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