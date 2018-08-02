Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • A força do cooperativismo na geração de empregos
Negócios

A força do cooperativismo na geração de empregos

No Brasil, agronegócio, saúde e crédito são ramos em que o cooperativismo se destaca. Mas associação também é indicada para profissões que estão se desenvolvendo

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 17:37

Públicado em 

02 ago 2018 às 17:37

Colunista

Exame cerebral: avanços em tratamentos e cirurgias neurológicas estarão em debate médico Crédito: Shutterstock
Alexandre Ruschi*
Pergunte a familiares e amigos quais os três maiores problemas da atualidade. Certamente, a dificuldade de conseguir trabalho estará entre eles. Quando nos deparamos com desafios complexos com esse, o bom senso sugere recorrer às experiências bem-sucedidas já existentes.
A melhor novidade para gerar trabalho e renda, com baixo investimento e ampla justiça social, tem 174 anos e mobiliza um em cada sete habitantes do planeta. Sim, o cooperativismo, testado, aprovado – mas não estimulado – como forma associativa eficiente e democrática. Gera 250 milhões de empregos em 100 países, distribuídos por 2,6 milhões de cooperativas.
Em agosto, quando se comemorou o Dia Mundial do Cooperativismo, relembramos que esta forma de associação tem adesão livre e voluntária; gestão democrática; participação econômica dos cooperados; intercooperação, e interesse pela comunidade. As 300 maiores cooperativas do mundo – dentre as quais cinco brasileiras – faturaram, em 2017, U$ 2,1 trilhões, o que equivaleria à nona maior economia do mundo, se constituíssem um país.
Cooperativismo é uma forma de associação que tem adesão livre e voluntária; gestão democrática; participação econômica dos cooperados; intercooperação, e interesse pela comunidade
No Brasil, agronegócio, saúde e crédito são alguns dos ramos em que o cooperativismo mais se destaca. Estima-se que responda por quase metade do PIB agrícola do país. Além disso, é brasileira a maior cooperativa de trabalho médico do mundo, que detém 37% do mercado nacional de planos de saúde.
Mas este tipo de associação também é indicado para profissões que estão se desenvolvendo, pois facilita o ingresso dos jovens no mercado de trabalho.
A crise econômica dos últimos anos agravou o desemprego no Brasil. Segundo os dados mais recentes, há 13,4 milhões de desempregados. A maior parte das novas vagas geradas nos últimos meses é informal. No cooperativismo, por outro lado, 11% do valor da quota é distribuída ao cooperado. A maioria das cooperativas tem fundos para férias, bônus de final de ano, planos odontológicos e de saúde, e seguro de vida aos cooperados.
Outro diferencial positivo é que em uma cooperativa de trabalho médico, por exemplo, não há intermediários entre pacientes e profissionais da medicina. Os dirigentes são médicos e suas gestões, portanto, alinhadas aos padrões éticos da medicina.
Até hoje, contudo, autoridades e sociedade desconhecem como funciona o cooperativismo. Talvez por isso ainda não tenham sido regulamentados os artigos 146 (item sobre adequado tratamento tributário ao ato cooperativo) e 174 (lei estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo) da Constituição Federal de 1988. Estão esperando o quê?
*O autor é médico
 

Tópicos Relacionados

emprego Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro durante sessão do Congresso Nacional
Congresso derruba veto de Lula a projeto que reduz pena de Bolsonaro
Imagem de destaque
K-beauty impulsiona uso da centella asiática no cuidado capilar
Feira dos Municípios vai reunir as 78 cidades do ES em programação diversa
Feira dos Municípios 2026 terá programação variada e cidades guardam surpresas nos estandes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados