A cor é rosa: conheça 6 vinhos rosés com a cara do verão

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Longos dias de sol seguidos de noites quentes e úmidas. Esse é o nosso habitat de verão no litoral, apto para a apreciação de vinhos refrescantes, frutados e leves. Se você pensou logo nos espumantes e nos brancos, mas adora um tinto, saiba que os vinhos rosés (ou rosados) podem ser a opção que faltava na sua taça nessa estação.

Os vinhos rosés, elaborados a partir de uvas tintas cujo tempo de contato com as cascas é bastante reduzido, podem ter um perfil de cor bastante distinto, partindo de tonalidades salmão claro até rosa escura, semelhante à cor de um tinto ligeiro. Do ponto de vista do paladar não é diferente, variando dos mais secos e refrescantes aos mais frutados, intensos e ligeiramente tânicos.

Graças a essa versatilidade de estilos de elaboração, os vinhos rosés são ideais para serem apreciados no verão. Não por acaso, alguns dos melhores rosés do mundo são produzidos em uma das regiões de veraneio mais famosas da Europa, a Provence, no litoral do Mediterrâneo. Perfeitos para à beira-mar, eles exibem um caráter mais fresco, vibrante e floral.

Um conhecido vinho rosé português, produzido até hoje, já deteve o posto de vinho mais vendido no mundo durante os anos 1970. Porém, devido a um longo período de produção de vinhos baratos e de baixa qualidade, esses vinhos passaram a sofrer com a desconfiança dos consumidores.

Atualmente, o cenário é bem diferente. Os rosés recuperaram boa parte de seu prestígio e são perfeitamente capazes de deixar um dia (ou uma noite) de verão ainda mais satisfatória.

Para guiar você pelo amplo universo dos vinhos rosés, indico a seguir uma série de rótulos, sobretudo da Provence, para que possa comprovar as suas virtudes. Aproveite!

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1 - Château de Berne Esprit Méditerranée 2018 (R$ 99,90 na Grand Cru): mais um rosé provençal, corte de Grenache, Cinsault, Carignan e Cabernet Sauvignon. Bastante seco e frutado, remete a frutas vermelhas frescas, como morangos e framboesas.



mais um rosé provençal, corte de Grenache, Cinsault, Carignan e Cabernet Sauvignon. Bastante seco e frutado, remete a frutas vermelhas frescas, como morangos e framboesas. 2 - Garzón Pinot Noir Rosé 2019 (R$ 65,55 na World Wine/Espaço DOC): Pinot Noir vinificado em rosé pela bodega uruguaia Garzón, uma das vinícolas mais belas das Américas. Rosé sem complicações, dominado pela acidez natural da fruta e com leveza no paladar. Para beber “quase” sem moderação!

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3 - Château de l'Aumérade Cuvée Marie Christine 2017 (R$ 115,90 na Nova Fazendinha/Espaço DOC): blend de Grenache, Cinsault e Syrah, produzido na Provence. Um vinho de coloração rosa pálido, de perfil leve, floral e muito gastronômico.

blend de Grenache, Cinsault e Syrah, produzido na Provence. Um vinho de coloração rosa pálido, de perfil leve, floral e muito gastronômico. 4 - Miraval Rosé 2018 (R$ 198,55 na World Wine/Espaço DOC): com apenas algumas safras produzidas, esse róse da Provence ganhou rápida notoriedade por pertencer ao (ex) casal de atores Brad Pitt e Angelina Jolie. Apesar disso, o vinho tem qualidades verdadeiras e figura entre os melhores rótulos disponíveis no Brasil.

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5 - Faustino VII Crianza Rosé 2017 (R$ 65,90 no Carone): mudando de cenário, temos esse ótimo rosado, como chamam os espanhóis, elaborado com a casta Tempranillo na Rioja. Leve, despretensioso e com um caráter muito frutado. Para melhorar, é vendido por um valor bastante acessível.

mudando de cenário, temos esse ótimo rosado, como chamam os espanhóis, elaborado com a casta Tempranillo na Rioja. Leve, despretensioso e com um caráter muito frutado. Para melhorar, é vendido por um valor bastante acessível. 6 - Montes Cherub Syrah Rosé 2018 (R$ 118,95 na Mistral): atravessando o Atlântico, temos esse rosé chileno feito 100% com Syrah pela conceituada Viña Montes. Um vinho com grandes pretensões, que utiliza uvas especialmente cultivadas para sua elaboração. Fruta mais intensa, sem perder o frescor, mas com notas mais complexas no paladar.