Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • A besta-fera está solta. É preciso domá-la
Leonel Ximenes

A besta-fera está solta. É preciso domá-la

Os mais estridentes estão, literalmente, pegando carona na greve em nome de um retrocesso institucional, a tal da "intervenção constitucional". Sem eufemismos: a volta da ditadura militar.

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 11:17

Públicado em 

29 mai 2018 às 11:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A besta-fera está solta. É preciso domá-la Não é pelos 46 centavos. Parte dos manifestantes que estão inflando o movimento de paralisação dos caminhoneiros pelo país afora não está preocupada com o preço do óleo diesel, o valor do frete e os pedágios. Não, os mais estridentes estão, literalmente, pegando carona na greve em nome de um retrocesso institucional, a tal da “intervenção constitucional”. Sem eufemismos: a volta da ditadura militar.
Neste momento de crise e instabilidade, esses grupos de extrema direita aproveitam a legítima aspiração popular por um país mais justo e decente e a fragilidade do governo para brandir a bandeira das trevas.
O que mais preocupa é que muitos desses militantes são jovens que, iludidos por viúvas da ditadura, apelam aos quartéis para que retomem o poder.
Não sabem (ou se recusam a saber) que o Brasil saiu de 21 anos de ditadura militar com inflação galopante, dívida externa monstruosa, obras monumentais paradas e muita, muita corrupção.
A saída da crise é mais democracia, nunca sua destruição. É preciso reagir a esse ataque da besta-fera. Senão ela acaba gostando e fica por mais 21 anos.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo paralisação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados