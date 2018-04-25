"É um horror o que vejo a cada dia em Brasília", diz deputado

O deputado Evair de Melo: "Partido político é tudo farinha do mesmo saco". Crédito: Divulgação

A coluna perguntou ao deputado federal capixaba Evair de Melo, ex-PV, se ele não se sente constrangido por ter entrado no PP, partido envolvido em tantos escândalos de corrupção. A resposta do parlamentar:

“É tudo igual”

“Partido político é tudo farinha do mesmo saco. É um horror o que presencio a cada dia em Brasília. Todos têm o mesmo sistema operacional. Tenho com o partido uma cláusula: em assuntos de corrupção, voto baseado nos meus princípios”, diz Evair.

Pragmatismo

Segundo o parlamentar, que é candidato à reeleição, a sua opção pelo PP foi pragmática: “É o partido de maior presença na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados . Isso já me permitiu presidir a Comissão e relatar projetos importantes e necessários para o Espírito Santo”.

A velha mordomia

Os nove vereadores de São Gabriel da Palha que estão em Brasília, na viagem que está custando mais de R$ 50 mil aos cofres públicos, foram participar de um evento cujo nome é “O novo começa em nós”.

Está registrado

Os vereadores chegaram ao Aeroporto de Vitória numa van da Secretaria de Saúde de São Gabriel da Palha. Do veículo até o check-in os parlamentares foram filmados por um homem que narrou tudo em tom crítico. Como não poderia deixar de ser.

Sessão sex hot

Do vereador Beto Caliman (DEM), numa sessão quentíssima da Câmara de Anchieta, para o presidente do Legislativo, Tássio Brunoro (PMDB): “Esta Casa vai virar uma casa de puta comandada por sacana”.

Prêmio legislativo

A Câmara de Vitória pretende criar o Prêmio Boas Práticas Legislativas. A ideia é oferecer uma placa a uma Câmara e três vereadores capixabas que apresentarem projetos com maior relevância para a sociedade.

Coxinha sem coxa

Numa padaria em Bento Ferreira, leitora comprou uma coxinha, mas quando chegou em casa o salgadinho tinha massa de aipim com recheio de carne-seca. Com raiva, ela comeu assim mesmo.

Vitória do engarrafamento

O trânsito deu um nó ontem em Vitória. De manhã ao começo da tarde, por causa das obras das baias em frente à Assembleia; à tarde e à noite, o motivo foi a extensão da Linha Verde até o Hortomercado.

Samba vermelho

Fundada em 22 de dezembro de 2017 em Vila Velha, a Império Vermelho quer disputar o Grupo de Acesso do Carnaval capixaba no ano que vem.

Aos 45 do 2º tempo

Foi por pouco, muito pouco. O Dnit quase perdeu R$ 15 milhões do seu orçamento ontem. Mas a mobilização da bancada federal do ES impediu que o recurso, destinado à duplicação de um trecho da 262 e ao Contorno do Mestre Álvaro, virasse pó.

A novela continua

O Dinit teve que contratar uma nova empresa para fazer a manutenção simples da 262, como tapar buracos e cortar o mato. Deve começar o trabalho por volta do dia 7 de maio.

A novela continua 2

Em relação à duplicação de um trecho de 7,2 km da rodovia, o órgão federal aguarda que o Iema libere a Licença de Instalação do canteiro de obras localizado em Paraju.

Quem sai, quem entra

O capixaba d. Geraldo Lyrio Rocha, que completou 75 anos, é o mais novo aposentado da Igreja. Ele se tornou arcebispo emérito de Mariana, MG. Será substituído por d. Airton José dos Santos, atual arcebispo de Campinas, SP.

Privatize já!

Leitor da coluna aguarda, desde o dia 7 de fevereiro, objeto liberado pelos Correios de Curitiba (PR) para Vitória. Desta vez, nem o juiz Sérgio Moro nem os manifestantes do PT têm culpa por esse atraso, não.

Cidadania conectada

Foi criado ontem o Chapter Vitória da Singularity University, grupo local que pretende discutir o desenvolvimento das tecnologias que geram impactos profundos e duradouros na sociedade.

Disputa em família

Candidata à reeleição, a deputada estadual Eliana Dadalto (PTC) vai ter que disputar o voto da família este ano. É que sua irmã, Bete Elias (Pros), vai concorrer ao mesmo cargo.

Terra de espertos

Caxias do Sul (RS), que não tem mar nem rio, tem 7 mil seguros para pescador. Gente, o Brasil realmente não é para amadores.

Alô, Vitória!

Por que parou?