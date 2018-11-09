"É revoltante", diz leitora sobre caos causado pelas chuvas

Pessoas tiveram que atravessar a Terceira Ponte a pé na quinta-feira (8) Crédito: Fernando Madeira

Bombeiros e Defesa Civil estão em alerta máximo. A situação mais preocupante nesta sexta-feira (09) é em Aracruz, onde o rio que corta a cidade transbordou. No local há aproximadamente 50 pessoas entre desalojadas e desabrigadas. As chuvas que caem em todo o Espírito Santo causaram uma série de transtornos à população.. A situação mais preocupante nesta sexta-feira (09) é em Aracruz, onde o rio que corta a cidade transbordou. No local há aproximadamente 50 pessoas entre desalojadas e desabrigadas.

escolas tiveram aulas suspensas, várias ruas estão alagadas e muitas pessoas tiveram suas casas invadidas pelas águas. Na noite de quinta-feira (8), muitos capixabas passaram sufoco na volta para casa, com engarrafamentos gigantes, terminais do Transcol inundados. Na Grande Vitória, as, várias ruas estão alagadas e muitas pessoas tiveram suas casas invadidas pelas águas. Na noite de quinta-feira (8),, com engarrafamentos gigantes, terminais do Transcol inundados.

Confira alguns comentários dos nossos leitores:

As principais avenidas estavam intransitáveis! Centenas de carros nas ruas, pontos de ônibus lotados, linhas atrasadas... Tem que haver alguma melhoria no nosso sistema de mobilidade, caso contrário a tendência é só piorar. (Skarlet Rodrigues)

Todo fim de ano é assim! O incrível é que as prefeituras não dão um jeito de escoar a água mais rápido, o que causa todo esse caos. Está difícil morar nesse Estado. (Liu Oliveira)

Liguei desesperadamente para os batalhões de trânsito para buscar ajuda, pois eu e várias outras pessoas estávamos presas em um local. Ninguém atendia! Mas alguns capixabas salvam e pensam no coletivo, organizaram o trânsito sozinhos e as coisas melhoraram! Se não fossem esses anjos, várias pessoas estariam presas até agora. (Patrícia G. Ferreira)

Eu atravessei a Terceira Ponte pé, após ficar três horas ilhada em Itapuã. As autoridades não mandam chover, mas têm responsabilidade pelo escoamento da água e pelo risco de doenças que corremos. Se as coisas funcionassem bem em relação ao escoamento da água, nada disso teria acontecido. (Gabrielly Fromholz)

Gostaria de agradecer às empresas de ônibus e à GVBus por ter abandonado os passageiros na Terceira Ponte. Simplesmente desligaram os ônibus e mandaram os passageiros desembarcarem, mesmo com o terminal alagado. Essa atitude de abandono das empresas gerou um caos em Vitória e Vila Velha. Vi idosos, mulheres e crianças largados. Falta segurança e cuidado por um serviço que é pago! (Alan Weri)





Ao invés de darem alternativa para a população, pois na Rodovia do Sol tinha acesso, eles insistiam em ir para o Terminal de Vila Velha para ficar engarrafado lá. Numa situação dessas, as autoridades deveriam ter soluções imediatas para a população que está na rua pelo menos retornar para casa. (Ana Carla Cruz)

As autoridades capixabas, responsáveis pela mobilidade urbana, seriam feitas de papel ou açúcar? Por que se derretem tanto com a água que cai do céu? (William Douglas)

Quando acontece isso, as pessoas perdem seu bens materiais. Quem tem que arcar com os prejuízos são nossos governantes, pois eles não fazem nada para que isso não aconteça. Se investissem de verdade, as pessoas não estaria passando por isso. Garanto que na casa de nenhum deles entrou água. (Ju Florencio)

O retrato do fracasso administrativo é o caos que ocorre todos, digo todos, os anos devido às chuvas. Prejuízo nas indústrias, no comércio e para o trabalhador devido à falta de investimento. (Leonardo Ragassi)

Já virou rotina. Enquanto a população sofre, as autoridades estão em suas casas, pouco se importando com quem está na rua. (Alexandre Vinnicius)

Esta situação é revoltante. Minha mãe demorou mais de 8 horas do trabalho até em casa. A escola do meu filho só teve aula dois dias da semana (alaga tudo em volta com dois pingos de água). Está difícil, viu? Sem contar todas as outras pessoas que passaram por situações muito piores, como os desabrigados e as pessoas atravessando a ponte a pé. (Beatriz Soares)

A chuva vem de cima, mas as responsabilidades são de quem está aqui embaixo. Isso não é de agora, já vem de várias décadas para cá. Governantes incompetentes. (Paulo Henrique)