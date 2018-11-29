É hora de (re)pensar a Terceira Ponte

João Luiz Tovar*

A Terceira Ponte completará 30 anos em 2019. Essa ligação entre Vitória e Vila Velha é de vital importância, principalmente para a mobilidade da Grande Vitória, integrando nossa capital ao município canela-verde. Os governadores responsáveis por sua construção foram Élcio Álvares, que a iniciou em 1978; Gerson Camata, que retomou suas obras em 1984; e Max Mauro, que a inaugurou em 23 de agosto de 1989.

O governador Vitor Buaiz, em 1998, promoveu sua concessão à iniciativa privada, juntamente com a Rodovia do Sol – trecho entre Vila Velha e Guarapari - única rodovia duplicada no Estado. Ao completar 30 anos, algumas obras/melhorias são necessárias tanto em sua estrutura quanto em seus acessos.

A Terceira Ponte, quando inaugurada, registrou um fluxo de 12 mil veículos/dia; a projeção feita, na época, foi de um crescimento de 5% ao ano, chegando, em 2018, a 52 mil veículos/dia. A realidade mostra-nos que esse número é de 90 mil veículos, ultrapassando em muito o projetado. Com isso, surge a necessidade de realização de obras complementares adequando a Terceira Ponte e seus acessos aos novos tempos, melhorando a mobilidade urbana, um problema que aflige diariamente Vitória e Vila Velha.

Há a necessidade de aumentar, por exemplo, o número de faixas de rolamento (estudos mostram essa possibilidade, como a Ponte Rio-Niterói) e a construção de barreiras de proteção lateral (preservando a visão do Convento da Penha), entre outras providências. Também é fundamental modernizar seus acessos: a permanência da Praça do Cauê até hoje é uma demonstração da falta de interesse das autoridades com a Terceira Ponte e com a sociedade que enfrenta todos os dias congestionamentos gerados pela sua saturação.

O projeto da divisão da Praça do Cauê em duas outras foi apresentado à Prefeitura de Vitória em 1989, mas até hoje a praça continua a mesma (até foi reformada). A Rodosol (concessionária que administra a Terceira Ponte) deve também se envolver na realização dessas obras.

Esperamos que o novo governador Renato Casagrande priorize em seu programa de governo a realização das obras de modernização dessa importante obra, e também que os prefeitos Luciano Resende, de Vitória, e Max Mauro Filho, de Vila Velha, se unam para realizar melhorias nos acessos à ponte, que são os mesmos desde 1989. Juntos, a Terceira Ponte e o Convento da Penha formam o mais belo cartão postal da entrada da Baía de Vitória.

*O autor é empresário