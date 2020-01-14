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Esporte

Você sabe quando e onde aconteceu o 1° jogo noturno de futebol do ES?

Pertence ao tradicional Estrela do Norte Futebol Clube, fundado em 1916, o pioneirismo de promover aquele que ficaria conhecido na imprensa como o “primeiro encontro noturno de futebol do Espírito Santo”

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

14 jan 2020 às 04:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Vista aérea de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
“E disso vai se orgulhar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que mais uma vez mete Vitória no chinelo”. Assim, com uma bem-humorada provocação à capital, o Diário da Manhã, importante jornal do Estado na década de 1930, noticiou a realização do primeiro jogo noturno de futebol no Espírito Santo, ocorrido em 8 de agosto de 1931.
O histórico confronto futebolístico, pioneiro no uso de iluminação artificial durante a noite, reuniu no município de Cachoeiro de Itapemirim a equipe local do Estrela do Norte Futebol Clube e o visitante Sport Club Commercial, de Muqui. A partida, organizada no chamado “Campo da Luz”, de propriedade do Estrela, foi vencida pelos donos da casa por 2x1.

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Já no território nacional, de acordo com o periódico carioca O Imparcial, a “inauguração do futebol noturno” aconteceu em 5 de setembro de 1914, no amistoso entre o extinto Vila Isabel Football Club e um combinado de Campos dos Goitacazes (RJ), que se enfrentaram às 21h, no campo do antigo zoológico do bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro.
Por outro lado, tratando-se de jogos oficiais, o precursor é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que inaugurou a iluminação do seu estádio de São Januário na vitória de 1x0 contra o Montevidéu Wanderers, do Uruguai, no dia 31 de março de 1928, numa noite em que, na preliminar, América e São Cristóvão empataram em 1x1.

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Voltando ao Espírito Santo, no dia 13 de agosto de 1931 o mesmo palco no Sul do Estado foi utilizado para o segundo jogo noturno, agora entre Estrela e Mimosense Futebol Clube, time de Mimoso do Sul, e novamente o alvinegro de Cachoeiro sagrou-se vencedor com o placar de 2x1. Nesta disputa, vale mencionar, atletas de renome defenderam o Mimosense, como o caso de Helcio, Moura e Fragoso, ambos ex-jogadores do Flamengo, além do craque Benevenuto, também ex-atleta do rubro-negro carioca e um dos membros da delegação brasileira na primeira edição da Copa do Mundo, jogada no Uruguai, no ano anterior.

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Pertence, portanto, ao tradicional Estrela do Norte Futebol Clube, fundado em 1916 e Campeão Capixaba da 1ª Divisão em 2014, o pioneirismo de promover aquele que ficaria conhecido na imprensa como o “primeiro encontro noturno de futebol do Espírito Santo”. Conforme destacou o Diário da Manhã, a façanha do clube cachoeirense tornou-se possível “graças ao esforço de sua incansável diretoria”.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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