Você sabe quando e onde aconteceu o 1° jogo noturno de futebol do ES?

Vista aérea de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

“E disso vai se orgulhar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim , que mais uma vez mete Vitória no chinelo”. Assim, com uma bem-humorada provocação à capital, o Diário da Manhã, importante jornal do Estado na década de 1930, noticiou a realização do primeiro jogo noturno de futebol no Espírito Santo , ocorrido em 8 de agosto de 1931.

O histórico confronto futebolístico, pioneiro no uso de iluminação artificial durante a noite, reuniu no município de Cachoeiro de Itapemirim a equipe local do Estrela do Norte Futebol Clube e o visitante Sport Club Commercial, de Muqui. A partida, organizada no chamado “Campo da Luz”, de propriedade do Estrela, foi vencida pelos donos da casa por 2x1.

Veja Também Conheça a história do primeiro jogo do Flamengo no Espírito Santo

Já no território nacional, de acordo com o periódico carioca O Imparcial, a “inauguração do futebol noturno” aconteceu em 5 de setembro de 1914, no amistoso entre o extinto Vila Isabel Football Club e um combinado de Campos dos Goitacazes (RJ), que se enfrentaram às 21h, no campo do antigo zoológico do bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro.

Por outro lado, tratando-se de jogos oficiais, o precursor é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que inaugurou a iluminação do seu estádio de São Januário na vitória de 1x0 contra o Montevidéu Wanderers, do Uruguai, no dia 31 de março de 1928, numa noite em que, na preliminar, América e São Cristóvão empataram em 1x1.

Voltando ao Espírito Santo, no dia 13 de agosto de 1931 o mesmo palco no Sul do Estado foi utilizado para o segundo jogo noturno, agora entre Estrela e Mimosense Futebol Clube, time de Mimoso do Sul, e novamente o alvinegro de Cachoeiro sagrou-se vencedor com o placar de 2x1. Nesta disputa, vale mencionar, atletas de renome defenderam o Mimosense, como o caso de Helcio, Moura e Fragoso, ambos ex-jogadores do Flamengo, além do craque Benevenuto, também ex-atleta do rubro-negro carioca e um dos membros da delegação brasileira na primeira edição da Copa do Mundo, jogada no Uruguai, no ano anterior.