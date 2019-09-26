Viradão Vitória ao vivo na TV Gazeta

Cena do Viradão de Vitória de 2918. Crédito: Elizabeth Nader

Neste sábado, 28, a TV Gazeta exibe um programa sobre o Viradão Vitória, o Viradão ao Vivo. O especial, que será exibido às 14h40, vai ser transmitido de quatro pontos do Centro de Vitória, com os destaques do evento. A apresentação será de Cesinha Fernandes, com participação dos repórteres Carol Monteiro, Diego Araujo e Luanna Esteves. A dupla Diego e Luanna também serão os apresentadores do show do Duda Beat, no palco da Casa Porto.

#SejoganoViradão

A TV Gazeta estará com um lounge, em frente a Garapa da Cidade, com um mega escorregador para promover o novo programa da Globo, “Se Joga”, que estreia próximo dia 30. O lounge será um ponto de descanso e diversão do público, com um fliperama do Em Movimento, carregador de celular e uma sala de estar.

A força da mulher

A força da mulher foi a tônica da abertura da 26ª do Festival de Cinema de Vitória, na noite de terça-feira, no Sesc Glória. A governadora em exercício Jaqueline Moraes fez seu discurso entre as apresentadoras Leticia Persiles e Lica Oliveira para reforçar essa força feminina representada por Lucia Caus e Larissa Delbone na produção do festival, passando por homenageadas como Bernadette Lyra e Vera Fischer.

A força da mulher 2

A governadora em exercício destacou ainda a presença marcante da eterna chacrete Rita Cadilac na plateia. Cadillac apresentou a noite de mostra competitiva, ontem, ao lado da influencer e empreenderdora Priscila Gama.

Luciano Rezende, Lúcia Caus e Jaqueline Moraes: na abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli

Apoiadores do Festival de Vitória. Fernanda Valadares, Rita Cadillac e Paulo Henrique Marques. Crédito: Mônica Zorzanelli

Novo point em Itaparica

Francisco Assis Giovanelli e os filhos Dyonatan e Fabricio Giovanelli, estão em contagem regressiva para inaugurarem junto com Renato Scampini mais um point gastronômico em Itaparica. O bar e restaurante vai ser chamar O Senhor dos Pasteis.

30 anos al mare

O presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Espírito Santo (Sindamares), Paulo Cesar Alves, a vice-presidente Adriana Hersbach e os diretores André Luiz Bonelli e Samantha Gonçalves Lazarini recebem hoje para almoço em comemoração aos 30 anos da instituição, em restaurante, na Enseada do Suá.

Objeto do desejo

Sacola Gucci Crédito: divulgação

A Gucci acaba de lançar a sua mais nova bolsa. Ou melhor, sacola. A peça é feita de lona com o logo da marca estampado em laranja. Idêntica àquelas que as lojas oferecem, gratuitamente, para os clientes carregarem suas compras. Só que o mimo da Gucci sai caro: US$ 790 dólares, cerca de R$ 3.200. Lembrando que essa não é a primeira marca a lançar esse tipo de bolsa.

Zig.

O presidente da Audi Brasil Johannes Roscheck estará em Vitória hoje para prestigiar a reinauguração da loja, agora sob a gestão dos sócios Netto Soares e Renato Bello.

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Roberta Valiatti e Rafael Ernesto Lima estão preparando uma missão empresarial para Portugal. O casal de advogados pretende fazer uma imersão no ambiente de negócios no país.

Zig.

O escritor Sérgio Blank participa do projeto Prosas Literárias, dia 2 de outubro, na Thelema Tabacaria, Centro de Vitória.

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Zag.

Sabrina Fajardo vai celebrar 4.5, no dia 19 de outubro, no Barro Vermelho.

Zig.

A Galeria de Arte Virgínia Tamanini comemora 15 anos com a exposição “Virados nos 15”, que reúne obras de 50 artistas capixabas, sob a batuta de Celso Adolfo. A mostra, que faz parte da programação do Viradão Vitória, será aberta no sábado, dia 28.

Zag.