Viradão Vitória ao vivo na TV Gazeta

Neste sábado, 28, a TV Gazeta exibe um programa sobre o Viradão Vitória, o Viradão ao Vivo. O especial, que será exibido às 14h40, vai ser transmitido de quatro pontos do Centro de Vitória, com os destaques do evento. A apresentação será de Cesinha Fernandes, com participação dos repórteres Carol Monteiro, Diego Araujo e Luanna Esteves. A dupla Diego e Luanna também serão os apresentadores do show do Duda Beat, no palco da Casa Porto.
#SejoganoViradão
A TV Gazeta estará com um lounge, em frente a Garapa da Cidade, com um mega escorregador para promover o novo programa da Globo, “Se Joga”, que estreia próximo dia 30. O lounge será um ponto de descanso e diversão do público, com um fliperama do Em Movimento, carregador de celular e uma sala de estar.
A força da mulher
A força da mulher foi a tônica da abertura da 26ª do Festival de Cinema de Vitória, na noite de terça-feira, no Sesc Glória. A governadora em exercício Jaqueline Moraes fez seu discurso entre as apresentadoras Leticia Persiles e Lica Oliveira para reforçar essa força feminina representada por Lucia Caus e Larissa Delbone na produção do festival, passando por homenageadas como Bernadette Lyra e Vera Fischer.
A força da mulher 2
A governadora em exercício destacou ainda a presença marcante da eterna chacrete Rita Cadilac na plateia. Cadillac apresentou a noite de mostra competitiva, ontem, ao lado da influencer e empreenderdora Priscila Gama.
Novo point em Itaparica
Francisco Assis Giovanelli e os filhos Dyonatan e Fabricio Giovanelli, estão em contagem regressiva para inaugurarem junto com Renato Scampini mais um point gastronômico em Itaparica. O bar e restaurante vai ser chamar O Senhor dos Pasteis.
30 anos al mare
O presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Espírito Santo (Sindamares), Paulo Cesar Alves, a vice-presidente Adriana Hersbach e os diretores André Luiz Bonelli e Samantha Gonçalves Lazarini recebem hoje para almoço em comemoração aos 30 anos da instituição, em restaurante, na Enseada do Suá.
Objeto do desejo
A Gucci acaba de lançar a sua mais nova bolsa. Ou melhor, sacola. A peça é feita de lona com o logo da marca estampado em laranja. Idêntica àquelas que as lojas oferecem, gratuitamente, para os clientes carregarem suas compras. Só que o mimo da Gucci sai caro: US$ 790 dólares, cerca de R$ 3.200. Lembrando que essa não é a primeira marca a lançar esse tipo de bolsa.
Zig.
O presidente da Audi Brasil Johannes Roscheck estará em Vitória hoje para prestigiar a reinauguração da loja, agora sob a gestão dos sócios Netto Soares e Renato Bello.
Zag.
Roberta Valiatti e Rafael Ernesto Lima estão preparando uma missão empresarial para Portugal. O casal de advogados pretende fazer uma imersão no ambiente de negócios no país.
Zig.
O escritor Sérgio Blank participa do projeto Prosas Literárias, dia 2 de outubro, na Thelema Tabacaria, Centro de Vitória.
Zag.
Sabrina Fajardo vai celebrar 4.5, no dia 19 de outubro, no Barro Vermelho.
Zig.
A Galeria de Arte Virgínia Tamanini comemora 15 anos com a exposição “Virados nos 15”, que reúne obras de 50 artistas capixabas, sob a batuta de Celso Adolfo. A mostra, que faz parte da programação do Viradão Vitória, será aberta no sábado, dia 28.
Zag.
Paulo Gottardi recebe 25 convidados do Clube do Assinante da GAZETA no sábado, dia 28, no seu espaço na Praia do Canto, para comemorar o Dia da Moqueca.