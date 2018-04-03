Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Violência urbana requer tratamento, não curativos
Opinião da Gazeta

Violência urbana requer tratamento, não curativos

Diante das chacinas que o tráfico promove, é preciso dedicação às políticas públicas de combate à pobreza e à segregação social, fatores que alimentam a barbárie

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 11:09

Públicado em 

03 abr 2018 às 11:09

Colunista

Uma barricada foi colocada no ponto final do bairro Presidente Médici, em Cariacica Crédito: Caique Verli
Um morto, uma vítima de bala perdida, carros incendiados, moradores reféns do medo e a acintosa ação de criminosos armados com metralhadoras que cercaram policiais durante uma abordagem. Ourimar? Morro da Piedade? Central Carapina? Não. Desta vez, a tragédia cotidiana dos bairros periféricos dominados pelo tráfico explode em Presidente Médici, Porto Novo e Porto de Santana, em Cariacica.
Já passou da hora de as autoridades municipais e estaduais agirem de forma eficaz para combater a criminalidade e libertar as comunidades da indigência de direitos. 
Infelizmente, essas comunidades são apenas os exemplos mais recentes e visíveis de um cenário antigo e mais amplo, em que a ausência do Estado cria um ambiente de extrema vulnerabilidade. 
Neste primeiro momento, é óbvio, a situação pede uma ação rápida e tática da polícia, mas a solução não se encerra na repressão. Medidas restritas à área da segurança pública não são suficientes para sanar problemas decorrentes de séculos de exclusão social.
Paz não se constrói sem cidadania. Parece um clichê. E é. Mas, infelizmente, esse é um lugar-comum apenas dos discursos, que nunca se concretiza em ações que ultrapassem mandatos políticos. Diante das chacinas que o tráfico promove e da magnitude social do problema, é preciso dedicação às políticas públicas de combate à pobreza e à segregação socioespacial, fatores que alimentam a tragédia. A violência urbana requer tratamento, não curativos.

Tópicos Relacionados

Cariacica Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados