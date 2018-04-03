Violência urbana requer tratamento, não curativos

Uma barricada foi colocada no ponto final do bairro Presidente Médici, em Cariacica Crédito: Caique Verli

Já passou da hora de as autoridades municipais e estaduais agirem de forma eficaz para combater a criminalidade e libertar as comunidades da indigência de direitos.

Infelizmente, essas comunidades são apenas os exemplos mais recentes e visíveis de um cenário antigo e mais amplo, em que a ausência do Estado cria um ambiente de extrema vulnerabilidade.

Neste primeiro momento, é óbvio, a situação pede uma ação rápida e tática da polícia, mas a solução não se encerra na repressão. Medidas restritas à área da segurança pública não são suficientes para sanar problemas decorrentes de séculos de exclusão social.