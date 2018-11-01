Violência é alimentada pela impunidade

Assassinato do segurança Fábio Gonçalves aconteceu na Av. Jerônimo Monteiro, em Vitória, no dia 30 de outubro Crédito: Fernando Madeira

Um homem aproxima-se do segurança Fábio da Silva Gonçalves, pelas costas, e o acerta com seis tiros. Na calçada. Em uma das vias mais movimentadas da capital do Espírito Santo. Em frente a dezenas de testemunhas, que naquela hora do dia resolviam assuntos do cotidiano ou voltavam para suas casas após um dia de trabalho. A frieza da execução, cometida em tal cenário, fia-se na certeza da impunidade. É fruto do total desprezo pelas forças de segurança e pela Justiça. Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória, às 17h30 de uma terça-feira.. Na calçada. Em uma das vias mais movimentadas da capital do Espírito Santo. Em frente a dezenas de testemunhas, que naquela hora do dia resolviam assuntos do cotidiano ou voltavam para suas casas após um dia de trabalho. A frieza da execução, cometida em tal cenário, fia-se na certeza da impunidade. É fruto do total desprezo pelas forças de segurança e pela Justiça.

Em um país em que o número de assassinatos equivale à queda de um Boeing 737 lotado diariamente – são mais de 60 mil por ano, patamar 30 vezes maior do que o da Europa –, a morte de Fábio é um lembrete pungente de que as ações de combate à violência adotadas até agora não têm sido suficientes. Mesmo em um Estado

que apresenta quedas sucessivas no índice de homicídios como o Espírito Santo, com exceção de 2017, devido à greve da Polícia Militar, a realidade é alarmante. E as estatísticas, aqui, não são nada frias ou distantes. Pelo contrário, são sentidas na pele pela população.

Uma das faces mais cruéis desses dados é a que se refere à já citada impunidade. Segundo levantamento mais recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com registros de 2017, o Espírito Santo teve um crescimento de 93,4% na taxa de mortes sem esclarecimento, em comparação ao ano anterior. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a taxa de resolutividade é de 40%, mais do que o dobro da nacional, que é de 19%. Mas esse não é bem um resultado a ser comemorado.