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Leonel Ximenes

Vila Velha vai fazer auditoria nas estações de bombeamento

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 17:11

Públicado em 

17 abr 2018 às 17:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caminhões tentam sugar a água que inundou a estação de bombeamento do Sítio Batalha, deixando imóveis alagados. Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha resolveu fazer uma auditoria técnica e contábil nas três estações de bombeamento da cidade, com foco maior na do Sítio Batalha, no Centro, que foi inundada com o temporal de segunda-feira e acabou não funcionando a maior parte do dia.
A decisão foi tomada na noite de segunda em reunião do prefeito Max Filho com secretários e assessores. Uma empresa especializada será contratada para fazer o levantamento. A PMVV, segundo fontes ouvidas pela coluna, está convicta de que alguns projetos estão errados.
Segundo uma dessas fontes, a estação do Sítio Batalha, por exemplo, foi construída com 90 centímetros de elevação, muito inferior ao nível que deveria ser respeitado pela legislação, que é de 2,3 metros de altura.
No aspecto contábil-jurídico, a prefeitura quer saber se o que foi contratado na obra foi efetivamente realizado. Na área técnica, serão investigados o projeto, a qualidade da construção e o material utilizado.
Com base no resultado, a Procuradoria da PMVV pode propor medidas jurídicas contra os responsáveis pelas obras, realizadas no governo de Rodney Miranda. Além do Sítio Batalha, a cidade tem estações de bombeamento no Canal da Costa e em Guaranhuns.  

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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