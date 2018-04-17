Vila Velha vai fazer auditoria nas estações de bombeamento

Caminhões tentam sugar a água que inundou a estação de bombeamento do Sítio Batalha, deixando imóveis alagados. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha resolveu fazer uma auditoria técnica e contábil nas três estações de bombeamento da cidade, com foco maior na do Sítio Batalha, no Centro, que foi inundada com o temporal de segunda-feira e acabou não funcionando a maior parte do dia.

A decisão foi tomada na noite de segunda em reunião do prefeito Max Filho com secretários e assessores. Uma empresa especializada será contratada para fazer o levantamento. A PMVV, segundo fontes ouvidas pela coluna, está convicta de que alguns projetos estão errados.

Segundo uma dessas fontes, a estação do Sítio Batalha, por exemplo, foi construída com 90 centímetros de elevação, muito inferior ao nível que deveria ser respeitado pela legislação, que é de 2,3 metros de altura.

No aspecto contábil-jurídico, a prefeitura quer saber se o que foi contratado na obra foi efetivamente realizado. Na área técnica, serão investigados o projeto, a qualidade da construção e o material utilizado.