Vídeo: os melhores momentos do Camarote Zig Zag 2020

E no domingo (17), o Carnaval de Vitória desfilou com categoria no “Fantástico”, na Rede Globo. O repórter Roger Santana mostrou os melhores momentos dos desfiles das sete escolas do Grupo Especial e exibiu cenas do camarote Zig Zag, onde a Globeleza disse em rede nacional "Adorei o carnaval de Vitória. Comparável ao de outras cidades, como Rio e São Paulo.