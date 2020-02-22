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Renata Rasseli

Vídeo: os melhores momentos do Camarote Zig Zag 2020

O espaço da Rede Gazeta foi o mais badalado do Carnaval de Vitória com a presença de globais, empresários e influencers

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

22 fev 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A Globeleza Erika Moura concededeu entrevista ao  repórter Roger Santana, que foi exibida no Fantástico do último domingo (16)  Crédito: Mônica Zorzanelli
Depois de duas noites de explosão de felicidade nos últimos dias 14 e 15, o Camarote Zig Zag, o mais bombado e comentado do Sambão do Povo, promete replay em 2021. Autoridades, empresários, clientes, influencers, globais e foliões que prezam por conforto e glamour curtiram os desfiles de camarote com a Rede Gazeta em endereço privilegiado no recuo da bateria, com direito a open bar, open food e mimos. A Globeleza Erika Moura esbanjou simpatia pelo camarote nos dias de festa. O ator Hugo Moura, marido de Deborah Secco, também circulou por lá.

CARNAVAL DE VITÓRIA NO FANTÁSTICO

E no domingo (17), o Carnaval de Vitória desfilou com categoria no “Fantástico”, na Rede Globo. O repórter Roger Santana mostrou os melhores momentos dos desfiles das sete escolas do Grupo Especial e exibiu cenas do camarote Zig Zag, onde a Globeleza disse em  rede nacional "Adorei o carnaval de Vitória. Comparável ao de outras cidades, como Rio e São Paulo. 
 Justino e Claudia Mameri Crédito: Mônica Zorzanelli

FOLIA DE CAMAROTE

Marcio Chagas, Etore Cavallieri e Givaldo Vieira Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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