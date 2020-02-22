Vídeo: os melhores momentos do Camarote Zig Zag 2020

Depois de duas noites de explosão de felicidade nos últimos dias 14 e 15, o Camarote Zig Zag, o mais bombado e comentado do Sambão do Povo, promete replay em 2021. Autoridades, empresários, clientes, influencers, globais e foliões que prezam por conforto e glamour curtiram os desfiles de camarote com a Rede Gazeta em endereço privilegiado no recuo da bateria, com direito a open bar, open food e mimos. A Globeleza Erika Moura esbanjou simpatia pelo camarote nos dias de festa. O ator Hugo Moura, marido de Deborah Secco, também circulou por lá.
CARNAVAL DE VITÓRIA NO FANTÁSTICO
E no domingo (17), o Carnaval de Vitória desfilou com categoria no “Fantástico”, na Rede Globo. O repórter Roger Santana mostrou os melhores momentos dos desfiles das sete escolas do Grupo Especial e exibiu cenas do camarote Zig Zag, onde a Globeleza disse em rede nacional "Adorei o carnaval de Vitória. Comparável ao de outras cidades, como Rio e São Paulo.