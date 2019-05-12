Vídeo mostra prefeita de Presidente Kennedy sendo presa

José Augusto Paiva e a prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta Rangel Crédito: Carlos Alberto Silva

prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (PSDB), presa esta semana, foi levada à delegacia de Itapemirim junto com seu marido José Augusto de Paiva, que também foi preso. Em seguida, ela sai do local em direção ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Imagens gravadas por câmeras na última semana, mostram o momento em que a, presa esta semana, foi levada à delegacia de Itapemirim junto com seu marido José Augusto de Paiva, que também foi preso. Em seguida, ela sai do local em direção ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja a prisão da prefeita de Presidente Kennedy:

VICE NO COMANDO APÓS PRISÃO DE PREFEITA

ES - Presidente Kennedy - Fachada da câmara e prefeitura municipal Crédito: Edson Chagas - GZ

Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, passou o dia se reunindo com secretários e setores do Executivo municipal para traçar um plano de administração na cidade. Dorlei Fontão da Cruz (PSD) assumiu o comando do município após a atual prefeita, Amanda Quinta (PSDB) – um dos alvos da Operação Rubi –, ter sido afastada do cargo pela Justiça e presa em flagrante, na última quarta-feira(08). A prefeita é investigada por suspeita de envolvimento em esquemas de superfaturamento de contratos e pagamento de propina. O vice-prefeito de, no Sul do, passou o dia se reunindo com secretários e setores do Executivo municipal para traçar um plano de administração na cidade. Dorlei Fontão da Cruz (PSD) assumiu o comando do município após a atual prefeita,(PSDB) – um dos alvos da, ter, na última quarta-feira(08). A prefeita é investigada por suspeita de envolvimento em esquemas de superfaturamento de contratos e pagamento de propina.

Apesar de já ser o prefeito em exercício de Presidente Kennedy, Dorlei afirma que somente a partir da próxima segunda-feira vai "tomar o controle" da gestão do município. Quando questionado sobre como será o futuro da administração da cidade, ele preferiu não se manifestar. "Eu penso em fazer as coisas com transparência e trabalhar em prol do município. Mas prefiro não falar nada agora, pois ainda estou me inteirando de tudo e posso falar alguma besteira, algo que eu não possa cumprir", justificou.

Dorlei também preferiu não estender comentários em relação à prisão de Amanda Quinta, da qual é aliado político, e de seu companheiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, José Augusto de Paiva. Outros dois secretários – Leandro Rainha, de Assistência Social, e Miguel Ângelo Qualhano, de Obras – também estão afastados das pastas a pedido do Ministério Público estadual (MPES) e caberá a Dorlei nomear os substitutos, o que deverá ocorrer na próxima semana. No momento, as secretarias estão sem gestores, mas os serviços estão mantidos, de acordo com a assessoria da prefeitura.

"Não há definição se os interinos continuarão ou não após a decisão judicial", completou a administração municipal, por nota, sobre os substitutos que serão nomeados.

foram acusados de criar uma espécie de escudo em torno do ex-prefeito. A Operação Rubi, deflagrada em 2019, não tem relação com a Operação Lee Oswald, de 2012. Eleito vereador por quatro mandatos, Dorlei Fontão era presidente da Câmara na época em que o ex-prefeito da cidade e tio de Amanda Quinta, Reginaldo Quinta (DEM) foi preso sob a suspeita de liderar uma quadrilha que desviou cerca de R$ 55 milhões dos cofres da cidade. Na época, Fontão também foi afastado do cargo em função da mesma operação deflagrada pela Polícia Federal, conhecida como Lee Oswald. Ele e outros três parlamentaresde criar uma espécie de escudo em torno do ex-prefeito. A Operação Rubi, deflagrada em 2019, não tem relação com a Operação Lee Oswald, de 2012.

NA CÂMARA

Já o presidente da Câmara de Presidente Kennedy, Thiago Viana (PTN), que é um dos opositores de Amanda Quinta na Casa, afirma que por enquanto os vereadores não pretendem fazer nada em relação à situação da prefeita afastada. A Câmara recebeu, nesta sexta-feira (9), uma notificação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que informou a notícia da prisão preventiva de Amanda.

"Estamos aguardando a Justiça. Não queremos meter os pés pelas mãos. O município já passou por isso há alguns anos e agora isso acontece novamente. É um desgaste muito grande", avaliou Viana, referindo-se à prisão de Reginaldo Quinta em 2012.