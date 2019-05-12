Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Vídeo mostra prefeita de Presidente Kennedy sendo presa
Com o companheiro

Vídeo mostra prefeita de Presidente Kennedy sendo presa

Nas imagens, Amanda Quinta e o companheiro, José Augusto, são levados para delegacia e, em seguida, para presídio

Publicado em 

11 mai 2019 às 22:53

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 22:53

José Augusto Paiva e a prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta Rangel Crédito: Carlos Alberto Silva
Imagens gravadas por câmeras na última semana, mostram o momento em que a prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (PSDB), presa esta semana, foi levada à delegacia de Itapemirim junto com seu marido José Augusto de Paiva, que também foi preso. Em seguida, ela sai do local em direção ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. 
Veja a prisão da prefeita de Presidente Kennedy: 
VICE NO COMANDO APÓS PRISÃO DE PREFEITA
ES - Presidente Kennedy - Fachada da câmara e prefeitura municipal Crédito: Edson Chagas - GZ
O vice-prefeito de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, passou o dia se reunindo com secretários e setores do Executivo municipal para traçar um plano de administração na cidade. Dorlei Fontão da Cruz (PSD) assumiu o comando do município após a atual prefeita, Amanda Quinta (PSDB) – um dos alvos da Operação Rubi –, ter sido afastada do cargo pela Justiça e presa em flagrante, na última quarta-feira(08). A prefeita é investigada por suspeita de envolvimento em esquemas de superfaturamento de contratos e pagamento de propina.
Apesar de já ser o prefeito em exercício de Presidente Kennedy, Dorlei afirma que somente a partir da próxima segunda-feira vai "tomar o controle" da gestão do município. Quando questionado sobre como será o futuro da administração da cidade, ele preferiu não se manifestar. "Eu penso em fazer as coisas com transparência e trabalhar em prol do município. Mas prefiro não falar nada agora, pois ainda estou me inteirando de tudo e posso falar alguma besteira, algo que eu não possa cumprir", justificou.
> Operação Rubi: Prefeitos de Kennedy e Marataízes envolvidos em esquema
Dorlei também preferiu não estender comentários em relação à prisão de Amanda Quinta, da qual é aliado político, e de seu companheiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, José Augusto de Paiva. Outros dois secretários – Leandro Rainha, de Assistência Social, e Miguel Ângelo Qualhano, de Obras – também estão afastados das pastas a pedido do Ministério Público estadual (MPES) e caberá a Dorlei nomear os substitutos, o que deverá ocorrer na próxima semana. No momento, as secretarias estão sem gestores, mas os serviços estão mantidos, de acordo com a assessoria da prefeitura.
"Não há definição se os interinos continuarão ou não após a decisão judicial", completou a administração municipal, por nota, sobre os substitutos que serão nomeados. 
> Presidente Kennedy e Marataízes: royalties não se traduzem em melhorias
Eleito vereador por quatro mandatos, Dorlei Fontão era presidente da Câmara na época em que o ex-prefeito da cidade e tio de Amanda Quinta, Reginaldo Quinta (DEM) foi preso sob a suspeita de liderar uma quadrilha que desviou cerca de R$ 55 milhões dos cofres da cidade. Na época, Fontão também foi afastado do cargo em função da mesma operação deflagrada pela Polícia Federal, conhecida como Lee Oswald. Ele e outros três parlamentares foram acusados de criar uma espécie de escudo em torno do ex-prefeito. A Operação Rubi, deflagrada em 2019, não tem relação com a Operação Lee Oswald, de 2012. 
NA CÂMARA
Já o presidente da Câmara de Presidente Kennedy, Thiago Viana (PTN), que é um dos opositores de Amanda Quinta na Casa, afirma que por enquanto os vereadores não pretendem fazer nada em relação à situação da prefeita afastada. A Câmara recebeu, nesta sexta-feira (9), uma notificação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que informou a notícia da prisão preventiva de Amanda.
"Estamos aguardando a Justiça. Não queremos meter os pés pelas mãos. O município já passou por isso há alguns anos e agora isso acontece novamente. É um desgaste muito grande", avaliou Viana, referindo-se à prisão de Reginaldo Quinta em 2012. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Amanda Quinta Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados