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Vida Longa CBN

Whey protein e creatina para crianças: pediatras alertam sobre o uso

Quem explica é a médica Mara Alves, integrante do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 11:24

Publicado em 

23 mai 2026 às 11:24
whey protein
whey protein Crédito: Shutterstock
Importante alerta aos pais e responsáveis! A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), por meio do seu Departamento Científico de Nutrologia, lançou recentemente um documento sobre os riscos relacionados ao uso de suplementos proteicos de whey protein e creatina pela população pediátrica. Diante das evidências científicas atuais, a entidade diz que não há indicação para o uso rotineiro de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina em crianças e adolescentes saudáveis. De acordo com a entidade, os estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais, hepáticos e metabólicos associados ao consumo excessivo e crônico de proteína, atribuídos à sobrecarga das vias de metabolização e de excreção de compostos nitrogenados. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a médica Mara Alves, integrante do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), fala sobre o assunto.
CBN - VIDA LONGA CBN - 14.00s - 23-05-26.mp3

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