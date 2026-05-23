Whey protein e creatina para crianças: pediatras alertam sobre o uso

Importante alerta aos pais e responsáveis! A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), por meio do seu Departamento Científico de Nutrologia, lançou recentemente um documento sobre os riscos relacionados ao uso de suplementos proteicos de whey protein e creatina pela população pediátrica. Diante das evidências científicas atuais, a entidade diz que não há indicação para o uso rotineiro de suplementos proteicos à base de whey protein e de creatina em crianças e adolescentes saudáveis. De acordo com a entidade, os estudos descrevem potenciais efeitos adversos renais, hepáticos e metabólicos associados ao consumo excessivo e crônico de proteína, atribuídos à sobrecarga das vias de metabolização e de excreção de compostos nitrogenados. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a médica Mara Alves, integrante do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), fala sobre o assunto.