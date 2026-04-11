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O dente do "juízo": os mitos e verdades sobre o siso!

Quem fala sobre o assunto é o dentista e cirurgião bucomaxilofacial, Felipe Firme Igreja

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 10:19

Publicado em 

11 abr 2026 às 10:19
Nem todo dente do siso precisa ser removido, a não ser que esteja mal posicionado, ofereça dor ou cause risco a outros dentes (Imagem: JN 999 | Shutterstock)
Nem todo dente do siso precisa ser removido, a não ser que esteja mal posicionado, ofereça dor ou cause risco a outros dentes Crédito: Imagem: JN 999 | Shutterstock
Entre os elementos que mais despertam dúvidas no consultório odontológico, o dente do siso ocupa lugar de destaque. E este é o assunto no Vida Longa CBN. Os sisos são os terceiros molares que se formam por volta dos 15 anos e emergem na boca cerca de três anos mais tarde. No entanto, a evolução fez os seres humanos não precisarem mais dos ‘dentes extras’ e em algumas pessoas eles podem até não nascerem. Quem fala sobre o assunto é o dentista e cirurgião bucomaxilofacial, Felipe Firme Igreja. Ele esclarece dúvidas como: todo paciente deve extrair o siso? Quais os riscos na sua retirada? É possível extrair os quatro sisos de uma vez? Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 19.04s - 11-04-26.mp3

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