O dente do "juízo": os mitos e verdades sobre o siso!

Entre os elementos que mais despertam dúvidas no consultório odontológico, o dente do siso ocupa lugar de destaque. E este é o assunto no Vida Longa CBN. Os sisos são os terceiros molares que se formam por volta dos 15 anos e emergem na boca cerca de três anos mais tarde. No entanto, a evolução fez os seres humanos não precisarem mais dos ‘dentes extras’ e em algumas pessoas eles podem até não nascerem. Quem fala sobre o assunto é o dentista e cirurgião bucomaxilofacial, Felipe Firme Igreja. Ele esclarece dúvidas como: todo paciente deve extrair o siso? Quais os riscos na sua retirada? É possível extrair os quatro sisos de uma vez? Ouça a conversa completa!