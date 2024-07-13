Devemos comer pão com ou sem culpa? Saiba como encaixá-lo na alimentação

Ele pode ser o tradicional francês, brioche, baguete, de forma, doce, árabe, ciabatta, preto, de centeio, queijo, batata, semolina... A lista não acaba! Nesta edição de "Vida Longa CBN", o tema em destaque é o pão. Polêmico quando encaixado nas dietas, o alimento é visto como obstáculo para a perda de peso por ser rico em carboidratos. Por outro lado, a depender da versão e da maneira como é consumido, o pão também pode contribuir com vitaminas, fibras e minerais. Em conversa com Patrícia Vallim, a nutricionista Dalyla Formagine esclarece mitos sobre o famoso pãozinho. Ouça a conversa completa!