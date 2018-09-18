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Vitor Vogas

Vice de Alckmin, Ana Amélia visita o Espírito Santo nesta terça-feira

Senadora vem ao Estado apenas cinco dias após o próprio tucano ter passado em campanha por Vitória

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 09:39

Públicado em 

18 set 2018 às 09:39
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Candidata a vice-presidente da República na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), a senadora Ana Amélia (PP-RS) visita o Espírito Santo nesta terça-feira (18). Ela vem ao Estado apenas cinco dias após o próprio Alckmin ter passado em campanha por Vitória, na última quinta-feira (13).
Geraldo Alckmin, Ana Amélia e Lu Alckmin: campanha tucana Crédito: Divulgação de campanha
Ana Amélia tem sido uma das candidatas a vice mais atuantes nesta campanha presidencial. Ela e Alckmin têm se revezado em atividades pelo Brasil.
> VITOR VOGAS | Alckmin: boas ideias, pouco entusiasmo
A senadora desembarca no Estado às 14 horas e segue para caminhada com o PSDB Mulher, em Vitória. A ala feminina do partido é dirigida, no Espírito Santo, pela vereadora de Vitória Neuzinha de Oliveira, candidata a deputada estadual.
Ana Amélia em ato de campanha como vice de Alckmin no Mato Grosso Crédito: Divulgação de campanha
Em seguida, Ana Amélia visita a Feira da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), uma das maiores do Brasil, realizada em Carapina, na Serra.
Além de senadora pelo Rio Grande do Sul, Ana Amélia é jornalista. O Partido Progressista (PP) é um dos integrantes do centrão no Congresso Nacional que aderiram à coligação do PSDB na eleição presidencial.
Ana Amélia discursa no Senado Crédito: Reprodução/ TV Senado

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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espírito santo Vitor Vogas Geraldo Alckmin PSDB
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