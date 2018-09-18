Vice de Alckmin, Ana Amélia visita o Espírito Santo nesta terça-feira

Candidata a vice-presidente da República na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), a senadora Ana Amélia (PP-RS) visita o Espírito Santo nesta terça-feira (18). Ela vem ao Estado apenas cinco dias após o próprio Alckmin ter passado em campanha por Vitória , na última quinta-feira (13).

Geraldo Alckmin, Ana Amélia e Lu Alckmin: campanha tucana Crédito: Divulgação de campanha

Ana Amélia tem sido uma das candidatas a vice mais atuantes nesta campanha presidencial. Ela e Alckmin têm se revezado em atividades pelo Brasil.

A senadora desembarca no Estado às 14 horas e segue para caminhada com o PSDB Mulher, em Vitória. A ala feminina do partido é dirigida, no Espírito Santo, pela vereadora de Vitória Neuzinha de Oliveira, candidata a deputada estadual.

Ana Amélia em ato de campanha como vice de Alckmin no Mato Grosso Crédito: Divulgação de campanha

Em seguida, Ana Amélia visita a Feira da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), uma das maiores do Brasil, realizada em Carapina, na Serra.

Além de senadora pelo Rio Grande do Sul, Ana Amélia é jornalista. O Partido Progressista (PP) é um dos integrantes do centrão no Congresso Nacional que aderiram à coligação do PSDB na eleição presidencial.