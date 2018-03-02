Vereador tenta reatar relações de Luciano com PH e Amaro

Apesar de ter retomado as relações com Luciano Rezende, Max da Mata continua no grupo político do governador Hartung. Crédito: Divulgação

Autorizado por Paulo Hartung (PMDB) e Amaro Neto (SD), o vereador Max da Mata (PDT) já está em campo para cumprir uma tarefa que, se bem-sucedida, pode ter uma grande repercussão na geopolítica do Estado: a retomada das relações de Luciano Rezende (PPS) com o governador e o deputado estadual, adversários do prefeito de Vitória.

Fim das hostilidades

Essa missão só está sendo possível porque o próprio Max da Mata acaba de se reconciliar com o prefeito da Capital, com quem estava rompido há anos. “Tive um diálogo aberto com Luciano [Rezende] e disse a ele que continuo a fazer parte do grupo político do governador. Mas a convivência democrática com o prefeito é importante para a cidade”, explica o vereador.

Só falta a floresta

Ontem foi inaugurado o entreposto da Zona Franca de Manaus, em Cariacica. Tem tudo pra dar certo: o calor, durante a cerimônia, foi muito semelhante ao da capital do Amazonas.

Glub!

Subsecretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Neucimar Fraga está em missão oficial na China. Deve vir temporal por aí.

De 90 em 90...

O Tribunal de Justiça prorrogou por 90 dias o afastamento do prefeito de Itapemirim, Luciano Paiva. Coincidentemente, 90 (Pros) foi o número de campanha do prefeito afastado.

Dois cenários

Há quem diga que o prefeito Max Filho (PSDB, por enquanto) pode deixar o cargo em Vila Velha para se candidatar a governador. Mas, se ele desistir dessa missão, pode concorrer a deputado federal.

Futuro do passado

Se isso acontecer, Vila Velha vai assistir a uma reedição da última eleição para prefeito. É que Max Filho iria enfrentar, para a Câmara dos Deputados, os ex-prefeitos Neucimar (PSD) e Rodney Miranda (DEM).

Estamos de olho

Ontem, “30 de fevereiro”, foi o dia de o companheiro Lula pagar o aluguel de um apartamento em São Bernardo do Campo.

Acelera!

O estacionamento que fica ao lado de um hospital em Laranjeiras, na Serra, tem estacionamento grátis. Mas só nos primeiros cinco minutos. Ou seja, é entrar, pisar fundo e sair.

Jazz, nota jazz!

O Vila Velha Jazz & Blues Festival, cuja primeira edição foi realizada em dois dias no ano passado, deve passar para três neste ano. As datas propostas à prefeitura são dias 12 a 14 de abril.

Mistério

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD) cadastrou-se no número indicado pela Secretaria Municipal de Obras e Habitação há mais de um mês, mas até agora não recebeu a prometida relação das obras realizadas em Vitória. “Ou a PMV está sem obra ou não estão mandando”, conclui o parlamentar.

Pisando na urna

O PSTU informa que lançou uma operária sapateira como pré-candidata à Presidência da República.

ES e Minas juntos

O Incaper está formalizando um termo de cooperação técnica com a Epamig e a Emater-MG. Os mineiros estão interessados no desenvolvimento do café conilon para as áreas quentes daquele Estado. O Espírito Santo, por sua vez, quer o conhecimento deles em café arábica, pecuária e cultivo da oliveira.

Só nome de gente

A Câmara de Vitória aprovou projeto de lei, do vereador Sandro Parrini (PDT), que proíbe que se dê nome de países, estados e municípios aos logradouros públicos da Capital.

Portões fechados

Sobre a nota “Enfeite”, publicada ontem, a Rodosol diz que só abre os portões instalados na mureta central da Terceira Ponte caso o tempo de atendimento e liberação da pista seja superior a 40 minutos. Segundo a concessionária, na quinta-feira a operação de desobstrução da via levou meia hora.

Portões abertos

Desde setembro do ano passado, os portões da ponte foram abertos apenas duas vezes. Sem contar uma terceira vez, mas por iniciativa dos próprios motoristas.

Portões abertos

Tem motorista de aplicativo recusando corridas para Cariacica. O motivo? Os inúmeros buracos nas ruas da cidade.

Alô, Judiciário!

Quem vai julgar a legalidade da greve dos juízes federais no dia 15?”