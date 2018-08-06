Vereador de Nova Venécia é acusado de assédio sexual

Mir de Guararema está em seu primeiro mandato e faz parte da mesa diretora da Casa. Crédito: Reprodução

A Corregedoria da Câmara de Nova Venécia está apurando uma denúncia de assédio sexual contra o vereador Mir de Guararema (PDT), acusado de ter enviado fotos suas nu para uma eleitora. O caso teria ocorrido em dezembro de 2016, poucos dias antes de ele tomar posse.

O prazo

A Corregedoria tem até 30 dias para dar seu parecer – o prazo vence no próximo dia 19. Se concluir pela procedência da denúncia, o relatório terá que ser acatado por pelo menos nove dos 13 vereadores (2/3) para que a Câmara veneciana instaure uma Comissão Processante. O colegiado, formado por três parlamentares, terá 90 dias para apurar os fatos.

A cassação

Após decorrido esse prazo, o relatório da Comissão volta ao plenário. O vereador, que é o 2º secretário da mesa diretora, perderá o mandato se uma eventual proposta de cassação receber pelo menos nove votos favoráveis.

O outro lado

Ouvido pela coluna, Mir considerou que está sendo vítima de perseguição política após ter votado favoravelmente à cassação do vereador Ronaldo Mendes Barreiros, acusado de ter roubado um notebook da Legislativo.

O outro lado 2

“Estou tranquilo, sou puro. Depois do vereador Ronaldo, eu sou o próximo alvo. Vou provar minha inocência”, disse Mir, que é casado. Ele não quis revelar quem estaria promovendo perseguição política contra ele.

Constatação

Manuela D’Ávila (PCdoB) é o poste do poste.

Sine 2019

No lançamento do Anuário Espírito Santo 2018, produzido pela Rede Gazeta, o governador Hartung disse que deu carona a um empresário até o evento: “Já estou procurando emprego de motorista”, brincou.

Círculo virtuoso

No almoço, PH destacou que o Anuário 2018 expõe dados que estimulam uma saudável competição entre os municípios. Quem tem deficiência em alguns setores é estimulado a se superar e alcançar melhores resultados.

Com muito orgulho

Os convidados foram servidos por garçons que exibiam no avental a marca “Somos Capixabas”, movimento estimulado pela Rede Gazeta para marcar os 90 anos da empresa.

Ricardão chato

Segundo o TJES, um homem foi condenado a pagar indenização de R$ 3 mil por perturbar a vida conjugal de um colega.

Só pensam naquilo

Caciques envolvidos nas discussões de alianças políticas para as eleições 2018 nem apareceram ontem para a curta sessão da Assembleia.

Sono...

De uma raposa política: “A eleição no Espírito Santo tende a ser mais monótona que o Campeonato Capixaba”.

Não tá fácil...

A crise pegou os marqueteiros. Proposta de uma conhecida bruxa capixaba vazou nas redes sociais. Um orçamento de R$ 130 mil para fazer a campanha de um candidato a deputado federal do PT foi negociado por R$ 48 mil.

Tucano sofre

De um internauta: “Chegou o tempo de sofrimento para os tucanos. Dois meses comendo pastel de feira e tomando cachaça brava”.

Segredo eleitoral

O tenente-coronel Foresti não conseguiu expor seu programa quando foi, por alguns dias, pré-candidato a governador. Ele já desistiu de concorrer e ficamos sem saber o que ele pensa.

Recordar é viver

Coisas estranhas aconteceram nos últimos dias. Vamos relembrar:

l Lula não foi à convenção do PT por estar preso a outros compromissos;

l No dia em que o papa retirou a pena de morte do Catecismo da Igreja Católica, o arcebispo de Vitória recebe o senador Magno Malta. Que é a favor da pena de morte;

l Vasco, o eterno vice, perde e deixa o Flamengo, o maior rival, na vice;

l Na campanha do Bolsa, um capitão vai dar ordens a um general;

l A experiente Rose de Freitas acreditou em Amaro Neto. A senadora balançou (ou dançou).

Até tu, Neucimar?

Neucimar foi candidato a senador na chapa de Casagrande em 2014. Perdeu, abandonou Casão e caiu nos braços de PH. Na semana passada estava com Rose. Rompeu e ficou com Casagrande, que o aceitou de volta.

Indigestão

Um aviso: quem convidar Rose de Freitas ou o coronel Foresti para jantar, não ofereça a eles pratos à base de traíra.

Alô, general Mourão!