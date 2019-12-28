Veja como será o camarote Zig Zag no Carnaval de Vitória

Já está na avenida o camarote Zig Zag, que promete ser o mais badalado do Carnaval de Vitória 2020. Localizado no coração da avenida, ao lado do recuo da bateria, o espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo terá serviço de bebida e comida all inclusive, nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro. Será ambientado com decoração que valoriza o estilo new wave e memphis style, cores fortes, flúor e formas geométricas. O espaço beleza de O Boticário promete deixar as foliãs produzidas a noite inteira. Os foliões poderão registrar os melhores momentos do camarote em fotos instantâneas. E mimos sensuais também estão garantidos aos participantes.
DRINQUES DA MODA
Seguindo tendências dos drinques mais desejados do verão, o cardápio vai contar com o Tropical Gin, Gin Tônica e Mojito.
INGRESSOS
Nesta edição, o camarote Zig Zag receberá convidados da Rede Gazeta, patrocinadores, assinantes e o público em geral. A compra dos ingressos pode ser feita no www.camarotezigzag.com.br.
FELIZ 2020!
O RÉVEILLON DELES
Luiza e Ricardo Goldschmidt vão passar o Réveillon na Praia de Copacabana, no Rio, onde têm apartamento.
Jaqueline Devens e Francisco Carvalho vão assistir à queima de fogos em Copacabana a bordo de um navio.
Bianca e Jorge Nicchio vão receber 2020 na Ilha do Frade.
Mariana e Mequinho Buaiz vão receber a família e amigos para réveillon na Ilha do Frade. Rodrigo de Paula e banda Midplay animam a festa.
Monika Serrão, Renata Gomes e André Poubel organizam festa de réveillon na Ilha do Frade, ao som do DJ Renato Vervloet.
DICA DE VIAGEM/ Glamour em Trancoso
O Quadrado, em Trancoso, é palco mais uma vez da Casa Glamurama, o spot preferido da famosos. À frente da movimentação, está a colunista Joyce Pascowitch. O espaço, que foi aberto ontem e segue até o dia 1º de janeiro, receberá sunset parties, com drinques da moda e DJs da cena atual, como Felipe Rosa.
"O ano de 2019 me ensinou a ser mais resiliente."