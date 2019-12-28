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Renata Rasseli

Veja como será o camarote Zig Zag no Carnaval de Vitória

o espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo terá serviço de bebida e comida all inclusive, nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro.

Públicado em 

28 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação
Já está na avenida o camarote Zig Zag, que promete ser o mais badalado do Carnaval de Vitória 2020. Localizado no coração da avenida, ao lado do recuo da bateria, o espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo terá serviço de bebida e comida all inclusive, nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro. Será ambientado com decoração que valoriza o estilo new wave e memphis style, cores fortes, flúor e formas geométricas. O espaço beleza de O Boticário promete deixar as foliãs produzidas a noite inteira. Os foliões poderão registrar os melhores momentos do camarote em fotos instantâneas. E mimos sensuais também estão garantidos aos participantes.

DRINQUES DA MODA

Seguindo tendências dos drinques mais desejados do verão, o cardápio vai contar com o Tropical Gin, Gin Tônica e Mojito.

INGRESSOS

Nesta edição, o camarote Zig Zag receberá convidados da Rede Gazeta, patrocinadores, assinantes e o público em geral. A compra dos ingressos pode ser feita no www.camarotezigzag.com.br.

FELIZ 2020!

Fabiana Croce e Andrea Andrade: sunset em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Júlia Bastos: em clima de verão Crédito: Mônica Zorzanelli
Heliene Del Esposti, Penha Nonato, Rita Garajau e Penha Daher: festejando as alegrias de 2019 Crédito: Mônica Zorzanelli

O RÉVEILLON DELES

Luiza e Ricardo Goldschmidt vão passar o Réveillon na Praia de Copacabana, no Rio, onde têm apartamento.
Jaqueline Devens e Francisco Carvalho vão assistir à queima de fogos em Copacabana a bordo de um navio.
Bianca e Jorge Nicchio vão receber 2020 na Ilha do Frade.
Mariana e Mequinho Buaiz vão receber a família e amigos para réveillon na Ilha do Frade. Rodrigo de Paula e banda Midplay animam a festa.
Monika Serrão, Renata Gomes e André Poubel organizam festa de réveillon na Ilha do Frade, ao som do DJ Renato Vervloet.

DICA DE VIAGEM/ Glamour em Trancoso

Quadrado em Trancoso Crédito: divulgação
O Quadrado, em Trancoso, é palco mais uma vez da Casa Glamurama, o spot preferido da famosos. À frente da movimentação, está a colunista Joyce Pascowitch. O espaço, que foi aberto ontem e segue até o dia 1º de janeiro, receberá sunset parties, com drinques da moda e DJs da cena atual, como Felipe Rosa.
"O ano de 2019 me ensinou a ser mais resiliente."
Angélica - Apresentadora, fez um balanço do ano de 2019 e revelou que a palavra de ordem foi gratidão
A apresentadora Angélica Crédito: Globo/Reginaldo Teixeira

COM AS CORES DA VIRADA

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Amanda Vieira: pronta para a virada Crédito: Carol Machado

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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Carnaval Carnaval de Vitória Carnaval no ES Camarote zig zag
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