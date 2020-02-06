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Dica da Lucy

Veja como fazer limpador multiuso de coco em casa

Confira o passo a passo para limpar moveis, paredes, porta, guarda-roupa, bancadas e até eliminar aquela gordura de forma prática e econômica

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 14:36

Públicado em 

06 fev 2020 às 14:36
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

O limpador é prático e não precisa de enxágue. Crédito: Divulgação
Na coluna desta semana, vou ensinar a fazer e a aplicar o meu queridinho limpador de coco multiuso. Ele vai te ajudar na missão de limpar moveis, paredes e várias outras superfícies - e até eliminar aquela gordura leve que fica na porta dos armários - de um jeito prático e econômico.
Eu chamo de Multiuso, pois, como citei, dá pra usar em várias atividades de limpeza, é econômico porque, para fazer, utilizamos ingredientes baratos que você, muito provavelmente, tem em casa. Além disso, é prático, porque não precisa de enxágue e fica no borrifador, facilitando a aplicação.
Bom demais pra ser verdade? Eu desafio você a fazer e experimentar e depois me conte o que achou, eu tenho certeza que você vai amar.
Agora vamos à receita.
Você vai precisar de:
· 01 frasco spray borrifador de 500 ml
· 500 ml de água
· 01 colher de sopa de sabão de coco (em pó ou a barra ralada)
Modo de fazer
- Coloque a água no borrifador e acrescente o sabão de coco
- Agite e deixe descansar por uma hora para o sabão derreter.
Está pronto para ser utilizado!
Modo de usar
- Borrife em um pano macio e limpo ou em uma esponja e limpe a superfície. Seque em seguida.
- Como o sabão está diluído em água, não necessita enxágue, não deixa resíduos e nem mancha.
Você pode usar para limpeza de bancadas do banheiro, torneiras e metais em geral, portas e interior dos armários. Além de granito, mármore e mdf, fica limpo e sem manchas.
Gordura
Se quiser utilizar para fazer a limpeza da porta dos armários da cozinha, adicione uma colher de sopa de saponáceo cremoso. Neste caso, o saponáceo pode deixar resíduos, então você precisa passar um pano úmido bem torcido após fazer a limpeza. Depois seque.
Experimente!

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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