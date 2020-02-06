Veja como fazer limpador multiuso de coco em casa

O limpador é prático e não precisa de enxágue. Crédito: Divulgação

Na coluna desta semana, vou ensinar a fazer e a aplicar o meu queridinho limpador de coco multiuso. Ele vai te ajudar na missão de limpar moveis, paredes e várias outras superfícies - e até eliminar aquela gordura leve que fica na porta dos armários - de um jeito prático e econômico.

Eu chamo de Multiuso, pois, como citei, dá pra usar em várias atividades de limpeza, é econômico porque, para fazer, utilizamos ingredientes baratos que você, muito provavelmente, tem em casa. Além disso, é prático, porque não precisa de enxágue e fica no borrifador, facilitando a aplicação.

Bom demais pra ser verdade? Eu desafio você a fazer e experimentar e depois me conte o que achou, eu tenho certeza que você vai amar.

Agora vamos à receita.

Você vai precisar de:

· 01 frasco spray borrifador de 500 ml

· 500 ml de água

· 01 colher de sopa de sabão de coco (em pó ou a barra ralada)

Modo de fazer

- Coloque a água no borrifador e acrescente o sabão de coco

- Agite e deixe descansar por uma hora para o sabão derreter.

Está pronto para ser utilizado!

Modo de usar

- Borrife em um pano macio e limpo ou em uma esponja e limpe a superfície. Seque em seguida.

- Como o sabão está diluído em água, não necessita enxágue, não deixa resíduos e nem mancha.

Você pode usar para limpeza de bancadas do banheiro, torneiras e metais em geral, portas e interior dos armários. Além de granito, mármore e mdf, fica limpo e sem manchas.

Gordura

Se quiser utilizar para fazer a limpeza da porta dos armários da cozinha, adicione uma colher de sopa de saponáceo cremoso. Neste caso, o saponáceo pode deixar resíduos, então você precisa passar um pano úmido bem torcido após fazer a limpeza. Depois seque.