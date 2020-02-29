Vandinho quer ser a direita na eleição a prefeito da Serra

Vandinho Leite Crédito: Amarildo

O deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) é pré-candidatíssimo a prefeito da Serra. A esta altura do campeonato, só não assume publicamente a pretensão (como tem feito, por exemplo, Bruno Lamas) por um motivo estratégico: a partir do momento em que o fizer, passará a ser alvo de potenciais adversários, e tudo o que fizer ou disser, na Assembleia Legislativa, passará a ser atribuído a interesses eleitorais.

Na Assembleia, a propósito, Vandinho tem sido um dos parlamentares com postura mais marcantemente ideológica. A ideologia, no caso, é a da direita conservadora. Sua grande referência é João Doria, mas por vezes parece mais próximo do bolsonarismo do que da linha seguida pelo governador de São Paulo – que tem se afastado de Bolsonaro e criticado o presidente, após ter sido eleito com ajuda do voto “Bolsodoria”. Com os dois pés bem fincados na bancada de oposição ao governo Casagrande (PSB) na Assembleia, ao lado de Lorenzo Pazolini (direita) e Capitão Assumção (extrema direita), Vandinho tem batido forte no governo do PSB (partido ao qual já pertenceu) e, sempre que o critica da tribuna, faz questão de sublinhar que se trata de um “governo de esquerda”.

Apostando que a polarização ideológica das eleições gerais de 2018 ainda terá profunda ressonância nas eleições municipais deste ano, Vandinho planeja transpor, para o embate eleitoral na Serra, essa discussão de caráter ideológico. Na prática, isso significa que o deputado pretende martelar nos principais adversários uma placa onde se lerá: “candidato de esquerda”. Isso vale, naturalmente, para Bruno Lamas, do PSB de Casagrande, mas não só para ele. Também Sérgio Vidigal, se confirmar candidatura, será tratado desse jeito por Vandinho, por ser o líder histórico, no Espírito Santo, do PDT, partido de Ciro Gomes e de oposição a Bolsonaro, além de fazer parte do governo Casagrande. O rótulo também será colado no candidato do prefeito Audifax Barcelos, qualquer que seja ele, já que Audifax pertence à Rede Sustentabilidade (também um partido de esquerda), tendo passado anteriormente por PT, PDT e PSB.

Confira a entrevista de Vandinho:

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