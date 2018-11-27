Vaias e intolerância no Brilho de Natal em Domingos Martins

O Brilho de Natal de Domingos Martins é a maior festa natalina do Estado. Crédito: Divulgação

A abertura do tradicional Brilho de Natal de Domingos Martins, no sábado, foi ofuscado pelo mau comportamento de parte da plateia. O evento começou com apenas 14 minutos de atraso, algo tolerável, mas parte do público não perdoou e vaiou intensamente o início do espetáculo, na praça principal de Campinho.

Valei-nos!

A seguir, um coronel da PM, convidado para fazer uma pequena oração, acabou sendo criticado. “Aqui não é lugar de religião”, alguns diziam. E olha que era uma festa de Natal. Natal é Jesus. E Jesus é...

Pressão

Uma assessora da prefeitura que ajudou na organização da festa também foi vaiada quando foi saudar o público. Muito nervosa, sua fala foi abreviada e outras quatro saudações tiveram que ser suprimidas por causa do constrangimento.

Até os pequenos

E tem mais: o coral de 80 crianças da festa foi alvo de vaias de parte da multidão. E uma cadeirante acabou sendo hostilizada porque sua cadeira “estava atrapalhando”.

Sem educação

Pra completar, crianças que pisavam no gramado da (bela e bem-cuidada) praça foram apoiadas pelos pais quando eram chamadas a atenção pelos zeladores do espaço. Isso tudo acontecendo e era o Brilho de Natal na praça...

Reforço na tropa

Se Rodney Miranda for mesmo secretário de Segurança em Goiás, a PM capixaba passará a contar com mais 11 policiais que ainda fazem a escolta do ex-prefeito de Vila Velha.

Roberto só

A pouco mais de um mês da posse, o futuro secretário de Segurança, Roberto Sá, ainda não procurou a Sesp para tomar conhecimento da situação da pasta.

Vamos torcer

O DER-ES confirma que vai entregar a Rodovia Leste-Oeste, pronta, nesta sexta-feira.

Ironizou

Euclério Majeski Sampaio Júnior... Foi assim que o deputado Marcelo Santos (PDT) anunciou, na abertura da sessão de ontem da Assembleia, a presença do deputado Euclério Sampaio (DC).

O cuidador

Teve mais. Bastou Sérgio Majeski (PSB) comunicar que o deputado Gildevan Fernandes – atropelado na noite de segunda – será submetido a duas cirurgias, para Marcelo ironizar outra vez: “V. Exa. está liberado para acompanhar Gildevan durante a cirurgia”.

Há vaga

O vereador Roberto Martins (PTB) fará uma seleção de advogados para sua assessoria jurídica na Câmara de Vitória. O edital será publicado segunda no Face do parlamentar.

Os animais merecem

O ES ganhou o seu primeiro Centro de Reabilitação de Animais Marinhos privado. Fica em Guriri, São Mateus, e é especializado no atendimento de tartarugas, aves e mamíferos.

Bateu

Num grupo de jornalistas e políticos, Neucimar Fraga (PSD) manifestou preocupação com o futuro ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas: “Só não pode ser contaminado pela relação com MDB”. E acabou provocando uma reação do deputado emedebista Lelo Coimbra.

Levou

“O que é isso, Neucimar? Tarcísio é um quadro preparado e respeitado por todos os parlamentares de diferentes partidos. Boa escolha. (...) Não esqueça que essa área nestes últimos governos esteve sob o comando de outro partidos, especialmente o que você era filiado [PR]”.

Vale tudo

Em Marataízes, no bairro Cidade Nova, à beira-mar, tem morador pintando faixas na rua por conta própria, sem a observância das normas técnicas.

No bolso

Depois de um longo miserê, os servidores municipais de Colatina receberão abono de fim de ano: R$ 400.

Enquanto isso...

Jack Ma, o homem mais rico da China (US$ 35,6 bilhões), entrou para o Partido Comunista. E tem gente no Brasil ainda preocupada com o “maoísmo” no gigante mundial.

Cachoeira da Cesan

Ontem, entre o Parque O Cravo e a Rosa e o bairro Nova Valverde, em Cariacica, uma torneira de uma caixa d’água da Cesan estava vazando horrores. Poupe água, poupe a natureza.

Alô, Bolsonaro!

Isto é um ministério ou um quartel?