Universitária de 24 anos lança projeto para ajudar crianças carentes na Serra

A estudante universitária Sabrina Andreatta, de 24 anos, é daquelas pessoas que não ficam indiferentes aos sonhos das crianças, ainda mais quando o assunto é o poder de transformação da educação.
Com uma ideia na cabeça, o coração aberto e muita disposição para ajudar, a estudante do curso de Engenharia de Produção do Ifes de Cariacica idealizou o projeto Compartilhe Seus Bens, que tem como meta arrecadar material escolar, novo e usado, para crianças do Projeto Vovô Chiquinho, em Central Carapina, um dos bairros mais carentes da Serra.
Anualmente, a iniciativa ajuda mais de 100 crianças, que ganham kits individuais montados com os materiais arrecadados. Cada kit vem com caderno, pasta, lápis, apontador, borracha, tesoura, estojo, cola e lápis de cor. O projeto também recebe doações em dinheiro por meio de aplicativos.
Há pontos de coleta espalhados pela Grande Vitória, para quem quiser colaborar. Um deles fica no Núcleo de Línguas da Ufes. O Ifes de Cariacica também é um ponto de apoio e já recebe as doações do projeto. Mais informações no site: www.compartilheseusbens.com