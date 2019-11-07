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  • Universitária de 24 anos lança projeto para ajudar crianças carentes na Serra
Leonel Ximenes

Universitária de 24 anos lança projeto para ajudar crianças carentes na Serra

Sabrina Andreatta é a idealizadora do Compartilhe Seus Bens, que tem como meta arrecadar material escolar para crianças em Central Carapina, um dos bairros mais carentes do município

Públicado em 

07 nov 2019 às 15:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Crianças atendidas pelo Projeto Vovô Chiquinho que receberam o kit escolar Crédito: Thaiana Gomes
A estudante universitária Sabrina Andreatta, de 24 anos, é daquelas pessoas que não ficam indiferentes aos sonhos das crianças, ainda mais quando o assunto é o poder de transformação da educação.
Com uma ideia na cabeça, o coração aberto e muita disposição para ajudar, a estudante do curso de Engenharia de Produção do Ifes de Cariacica  idealizou o projeto Compartilhe Seus Bens, que tem como meta arrecadar material escolar, novo e usado, para crianças do Projeto Vovô Chiquinho, em Central Carapina, um dos bairros mais carentes da Serra.
Anualmente, a iniciativa ajuda mais de 100 crianças, que ganham kits individuais montados com os materiais arrecadados. Cada kit vem com caderno, pasta, lápis, apontador, borracha, tesoura, estojo, cola e lápis de cor. O projeto também recebe doações em dinheiro por meio de aplicativos.
Há pontos de coleta espalhados pela Grande Vitória, para quem quiser colaborar. Um deles fica no Núcleo de Línguas da Ufes. O Ifes de Cariacica também é um ponto de apoio e já recebe as doações do projeto. Mais informações no site: www.compartilheseusbens.com 
"Comecei a arrecadar os materiais para ajudar minhas vizinhas. Hoje, fico feliz com o que o projeto se tornou, como cresceu, e espero que cresça mais. O material escolar é um grande incentivo para que as crianças vejam como a educação pode transformar a vida delas"
Sabrina Andreatta - Estudante universitária e idealizadora do projeto Compartilhe Seus Bens

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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