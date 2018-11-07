Uma igreja mais "à esquerda" em Vitória

Dom Dario Campos é franciscano e assume a Arquidiocese de Vitória em janeiro. Crédito: Diocese de Cachoeiro

Grupos conservadores da Igreja Católica em Cachoeiro “comemoraram” nas redes sociais a nomeação de dom Dario Campos para a Arquidiocese de Vitória. Esses setores não estavam alinhados com o bispo, considerado por eles como muito próximo à Teologia da Libertação (TL), vertente mais à esquerda do catolicismo.

Troca de sinal

Ouvido pela coluna, um padre da diocese cachoeirense, que pediu para não ser identificado, prevê que a TL deverá crescer na Arquidiocese de Vitória, hoje com forte presença de grupos mais conservadores, como a Renovação Carismática Católica (RCC).

Tempo curto

Esse mesmo sacerdote avalia que o tempo do ministério de dom Dario não é o ideal. “Ele já está com 70 anos, terá apenas cinco anos de pastoreio. É um tempo curto demais. Será um período de transição”, destaca.

Virtudes

O futuro arcebispo, por ser franciscano, é tido como um pastor equilibrado, afável e, principalmente, amigo dos padres. Mas há quem o aponte como excessivamente centralizador.

Como fica

Com a troca de comando na Arquidiocese, o chanceler da Cúria Metropolitana, padre Renato Paganini, orientou os padres como proceder agora. Dom Luiz Mancilha, que está saindo, passa a ser tratado nas missas como “arcebispo administrador apostólico de Vitória do Espírito Santo”. Após a posse de dom Dario, dom Luiz será tratado como arcebispo emérito.

República de Castelo

A partir de janeiro, o Estado vai ser dominado por dois castelenses: Casagrande (poder civil) e d. Dario (religioso). “Castelo será uma região autônoma”, brinca o governador eleito.

Fertilidade episcopal

Mas ninguém tira de Cachoeiro a fama de ser “exportadora de bispos”. Dom Luiz e dom Dario vieram de lá e, no ano passado, o padre Juarez Delorto Secco foi nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro.

A voz do povo

Já está correndo uma petição pública nas redes sociais pedindo que Bolsonaro não nomeie o senador Magno Malta ministro.

Por que parou?

A Pepsi Co. paralisou suas atividades e está fechada em São mateus. A indústria envasava em torno de 10 milhões de litros de água de coco, o que equivale aproximadamente a 24 milhões de frutos. Os pequenos produtores estão sem mercado.

Quem gasta

Na próxima segunda-feira os vereadores de Aracruz vão votar dois pedidos de empréstimo, no total de R$ 77 milhões, da prefeitura à Caixa Econômica. A conta, claro , será paga pelas futuras administrações.

De @dilma para @trump

Presidente Trump, a Dilma tem um recado para o senhor a respeito das eleições intermediárias nos EUA: “Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder”.

Sem costume

Motorista de um aplicativo classe A na Grande Vitória diz que tem cliente se sentindo incomodado porque o condutor abre a porta para o passageiro entrar no veículo e sair dele. É a cortesia incomodando, quem diria.

Quem é quem na OAB

Tem gente da Chapa 2 (de oposição) dizendo que a Chapa 3 (de esquerda) vai tirar votos da Chapa 1 (situação). Mas há quem diga que os doutores do Psol vão prejudicar a oposição.

Sem diplomacia

O prefeito Guerino Zanon (MDB), de Linhares, discursou ontem na sessão ordinária da Assembleia. Bateu muito no governador eleito, Renato Casagrande (PSB). Em pauta, os convênios do Estado com as prefeituras.

2022 vem aí!

A senadora Rose de Freitas (Podemos) votou a favor do aumento do salário dos ministros do STF. Enquanto isso, o povo brasileiro...

Tetê do agrotóxico

A futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem nome de imperatriz, mas é conhecida mesmo como “Musa do Veneno”.

Alô, Paulo Hartung!