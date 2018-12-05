Um forasteiro no comando do Banestes

Vasco Cunha Gonçalves é presidente do BRB e será o futuro presidente do Banestes Crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília

A equipe econômica do governador eleito Renato Casagrande (PSB) está praticamente fechada. Já foram anunciados Rogelio Pegoretti para a Fazenda; Álvaro Duboc, para o Planejamento; e nesta terça-feira (04) foram apresentados os presidentes do Banestes, Vasco Cunha Gonçalves, e do Bandes, Angelo Baptista. Entre as principais pastas na seara econômica, falta apenas a Secretaria de Desenvolvimento.

Até aqui os nomes escolhidos pelo socialista seguiram critérios técnicos e têm agradado de uma maneira geral o mercado capixaba, mesmo que em alguns casos tenha havido surpresa, como quando Pegoretti foi anunciado para comandar os cofres públicos.

conforme foi publicado neste espaço no dia 2 de novembro, mas, mesmo assim, prevaleceu a avaliação de que, pelo menos até que ele demonstre o contrário, a formação e as experiências passadas de Rogelio Pegoretti o credenciam para a função. O fato de o currículo do futuro secretário não ter uma ligação direta com a área econômica gerou certa estranheza num primeiro momento,, mas, mesmo assim, prevaleceu a avaliação de que, pelo menos até que ele demonstre o contrário, a formação e as experiências passadas de Rogelio Pegoretti o credenciam para a função.

Nesta terça-feira (04), veio outra surpresa durante o comunicado feito por Casagrande à imprensa. Desta vez, chamou a atenção a escolha de Vasco Cunha Gonçalves como futuro presidente do Banestes. Mas não foi sua trajetória profissional em si que surpreendeu, mas o fato dele não ser do Espírito Santo. O substituto de Michel Sarkis é brasiliense e, até então, a única relação que tinha com o Estado era como turista, como ele mesmo brincou ser um frequentador das praias de Guarapari.

Assim, é a primeira vez em muitos anos que o comando do banco ficará com um forasteiro. Problema nisso? Nenhum. Trata-se apenas de um fato curioso e que reforça que Casagrande não está, pelo menos até o momento, se apegando a nomes que agradam a sociedade capixaba ou que cumpre a tabela das indicações políticas.

Desde que o Banestes passou por um grande processo de reestruturação, a partir de 2003, e começou a se profissionalizar e a se afastar das relações com o crime organizado e de corrupção, talvez seja a primeira vez que alguém que não é capixaba ou pelo menos que viva há alguns no Estado será o responsável por chefiar o banco local.

Condição que para o governador e para o futuro presidente está longe de ser um obstáculo. O currículo de Gonçalves, de 49 anos, é o que balizou a escolha para a função. Atualmente, ele é presidente do Banco de Brasília (BRB) e foi sob sua gestão que a instituição alcançou lucro recorde.

Este é o quarto ano que o brasiliense está à frente do BRB. Desde então, o banco vem apresentando melhora nos seus resultados. Enquanto em 2015 o lucro registrado foi de R$ 84,2 milhões, em 2016 alcançou R$ 200 milhões e, em 2017, atingiu R$ 260 milhões, marca que deve ser repetida ou superada neste ano, segundo Gonçalves.

Para ele, que pretende começar nos próximos dias o trabalho de transição junto à atual gestão do banco capixaba, o BRB e o Banestes têm muito em comum. “São instituições parecidas, mas é claro que cada uma tem a sua cultura, modelo e características, e eu respeito muito isso.”

Questionado de onde surgiu a aproximação com o governador eleito, Vasco Gonçalves disse que Casagrande era, de 2015 até meados deste ano, conselheiro do Banco de Brasília, e foi a partir daí que eles se conheceram e, mais recentemente, surgiu o convite.

Além de manter o Banestes competitivo e com bons resultados, o novo presidente frisou que um dos desafios será acompanhar as transformações que vêm acontecendo no mundo bancário, especialmente em relação aos investimentos em novas tecnologias e processos.

“Já olhei os relatórios públicos do Banestes e é um banco que vem crescendo nos últimos anos e nós queremos manter esses resultados. Além disso, pretendemos realizar um trabalho para estimular o desenvolvimento do Estado. E claro, assim como todas as instituições, sejam elas pequenas ou grandes, temos que ampliar a inserção digital e avaliar parcerias com fintechs, por exemplo. Queremos deixar o banco cada vez mais perene e com olhar para o futuro”, destacou Gonçalves, que além de focar nesses pontos vai seguir a orientação do seu mais novo chefe: de que privatizar não é uma opção para esta gestão.

Disposição para ter sócio

Ao apresentar o novo presidente da Cesan, Alcio de Araújo, o governador Casagrande afirmou que um dos planos é retomar o processo de capitalização da companhia, que chegou a ganhar fôlego em 2015 e 2016, mas acabou não se concretizando. O chefe do Executivo reforçou que não pretende privatizar a Cesan, mas ponderou que tem interesse de retomar as conversas para que a companhia passe a ter um sócio privado e amplie sua capacidade de investir. “Mantendo o controle da Cesan, nós temos interesse nesse formato.”

Desenvolvimento feminino?

Casagrande disse que o nome que irá comandar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) deverá ser anunciado nos próximos dias. E deixou no ar que pode vir a ser uma mulher: “Quero deixar uma surpresa. Porque ainda não está fechada a composição. Pode ser um secretário ou uma secretária.”

Sedes não, mas participação sim!