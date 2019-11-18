Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Turma de 94 mantém o poder na Polícia Militar
Leonel Ximenes

Turma de 94 mantém o poder na Polícia Militar

Coronel Márcio Eugênio Sartório, novo comandante-geral da PM, formou-se oficial nesse ano, igual ao seu antecessor

Públicado em 

18 nov 2019 às 15:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O coronel Sartório era o comandante de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM) Crédito: Reprodução TV Gazeta
A saída do coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça e a chegada do coronel Márcio Eugênio Sartório ao Comando-Geral da Polícia Militar mantém o grupo da turma oficiais de 1994 à frente da corporação. Dos 21 coronéis da ativa, oito entraram em 1992 e se formaram dois anos depois.
Além de Sartório, novo comandante, e Barreto (antecessor), fazem parte desse grupo: Aleksandro Ribeiro de Assis (subcomandante-geral); Alessandro Juffo Rodrigues (diretor de Inteligência da PM); Alessandro Marin (comandante de Polícia Ostensiva Sul); Edmilson Batista Santos (comandante de Polícia Ostensiva Noroeste); Evandro Teodoro de Oliveira (comandante de Polícia Ostensiva Norte); e José Augusto Píccoli de Almeida (chefe do Estado-Maior Geral).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados