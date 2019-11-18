Turma de 94 mantém o poder na Polícia Militar

A saída do coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça e a chegada do coronel Márcio Eugênio Sartório ao Comando-Geral da Polícia Militar mantém o grupo da turma oficiais de 1994 à frente da corporação. Dos 21 coronéis da ativa, oito entraram em 1992 e se formaram dois anos depois.
Além de Sartório, novo comandante, e Barreto (antecessor), fazem parte desse grupo: Aleksandro Ribeiro de Assis (subcomandante-geral); Alessandro Juffo Rodrigues (diretor de Inteligência da PM); Alessandro Marin (comandante de Polícia Ostensiva Sul); Edmilson Batista Santos (comandante de Polícia Ostensiva Noroeste); Evandro Teodoro de Oliveira (comandante de Polícia Ostensiva Norte); e José Augusto Píccoli de Almeida (chefe do Estado-Maior Geral).