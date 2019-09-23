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  • Trump chega à ONU e diz que Bolsonaro "é um bom homem"
Nova York

Trump chega à ONU e diz que Bolsonaro "é um bom homem"

O presidente dos Estados Unidos tem sido o maior fiador do brasileiro no cenário internacional

Publicado em 

23 set 2019 às 13:03

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 13:03

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução | Instagram
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã desta segunda-feira (23) que o presidente Jair Bolsonaro "é um bom homem", mas não confirmou se irá se encontrar com o brasileiro.
O líder americano fez a observação sobre Bolsonaro ao deixar reunião dentro da Organização das Nações Unidas (ONU) e ser questionado por duas jornalistas brasileiras se iria se encontrar com Bolsonaro em Nova York. O presidente do Brasil desembarca na tarde desta segunda na cidade, onde fará a abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (24).
Bolsonaro tem sido alvo de críticas da comunidade internacional, especialmente de europeus, sobre a política ambiental que tem adotado e o aumento das queimadas na
Amazônia
. Trump tem sido o maior fiador do brasileiro no cenário internacional, diante dos expressos sinais do
Planalto
e do
Itamaraty
de que o governo Bolsonaro quer inaugurar uma "nova era" nas relações entre Brasil e Estados Unidos.
Trump já retirou os EUA do acordo climático de Paris e já sugeriu que o aquecimento global é uma invenção dos chineses. O discurso do governo brasileiro, portanto, de que há um "alarmismo" sobre a questão ambiental para fins políticos encontra respaldo dentro da Casa Branca.
Bolsonaro chegou a dizer que teria um jantar com Trump em Nova York. Até agora, o compromisso não consta em a agenda oficial e não é confirmada pelo Itamaraty. Trump não confirmou tampouco se vai se reunir com o brasileiro. O presidente do Brasil tem uma agenda limitada na cidade, em razão da sua recuperação após a cirurgia que realizou recentemente.

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