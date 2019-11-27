TRE-ES pode usar tecnologia da Ufes para acompanhar redes sociais na eleição

A disseminação das fake news durante o processo eleitoral é uma preocupação permanente da Justiça Eleitoral Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo quer usar tecnologia de ponta desenvolvida na Ufes para acompanhar as redes sociais nas eleições municipais do ano que vem. O TRE-ES pode fechar uma parceria com o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da Ufes (Labic) no monitoramento dos "humores" das redes.

O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, assistiu à apresentação do coordenador do Labic, Fábio Goveia, na semana passada, durante o Encontro das Escolas Judiciárias Eleitorais (CODEJE). O secretário conversou longamente com o pesquisador para conhecer as aplicações práticas na identificação de movimentos de desinformação nas redes sociais e, principalmente, a possibilidade de se antecipar e neutralizá-los.

Goveia confirmou que é possível criar um "núcleo de inteligência" para realizar esse monitoramento no Facebook, Instagram e outras redes sociais, faltando apenas encontrar uma forma de encaixar o Whatsapp nesse grupo.