Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • TRE-ES pode usar tecnologia da Ufes para acompanhar redes sociais na eleição
Leonel Ximenes

TRE-ES pode usar tecnologia da Ufes para acompanhar redes sociais na eleição

Parceria com Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura  (Labic) é mais uma ferramenta contra as fake news

Públicado em 

27 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A disseminação das fake news durante o processo eleitoral é uma preocupação permanente da Justiça Eleitoral Crédito: Divulgação
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo quer usar tecnologia de ponta desenvolvida na Ufes para acompanhar as redes sociais nas eleições municipais do ano que vem. O TRE-ES pode fechar uma parceria com o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da Ufes (Labic) no monitoramento dos "humores" das redes.
O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, assistiu à apresentação do coordenador do Labic, Fábio Goveia, na semana passada, durante o Encontro das Escolas Judiciárias Eleitorais (CODEJE). O secretário conversou longamente com o pesquisador para conhecer as aplicações práticas na identificação de movimentos de desinformação nas redes sociais e, principalmente, a possibilidade de se antecipar e neutralizá-los.
Goveia confirmou que é possível criar um "núcleo de inteligência" para realizar esse monitoramento no Facebook, Instagram e outras redes sociais, faltando apenas encontrar uma forma de encaixar o Whatsapp nesse grupo.
Atualmente, o Whatsapp é uma grande preocupação da Justiça Eleitoral, por causa do seu potencial de difusão e compartilhamento em massa de desinformação e notícias falsas.

Veja Também

TSE quer responsabilizar candidato por espalhar fake news na campanha

Desafio de combater as fake news nas campanhas eleitorais será maior

Fake news nas eleições 2018 serão alvo de comissão mista no Congresso

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados