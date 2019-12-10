TRE-ES e Tribunal de Contas vão fiscalizar promessas de candidatos na eleição

Eleição municipal terá a fiscalização reforçada pelo Tribunal de Contas no ES Crédito: Arquivo/AG

O Tribunal de Contas do Estado (TCES) vai ajudar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) a controlar mais de perto os candidatos nas eleições municipais do ano que vem.

Pelo convênio, assinado hoje (10) pelos dois Tribunais, o TRE-ES encaminhará as propostas dos candidatos para que o Tribunal de Contas faça a conferência se o que foi prometido está saindo do papel e se os recursos públicos disponíveis em caixa são suficientes para que o compromisso assumido pelo candidato com o eleitor seja possível de ser cumprido, evitando-se assim as conhecidas promessas "eleitoreiras".

CANDIDATURA PODE SER ATÉ IMPEDIDA

A punição ao candidato flagrado cometendo irregularidade será decidida em julgamento no TRE-ES, mas uma das sanções possíveis é o impedimento do registro de candidatura.

Até então, o candidato entregava seu plano de governo, mas não havia nenhum tipo de fiscalização para conferir se o que estava contido no texto seria possível de ser aplicado.

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O convênio entre o TRE-ES e o TCES é considerado inédito em todo o país e, por isso, chamou atenção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se a fiscalização conjunta do processo eleitoral no ES der certo, pode ser adotada pelos Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país.