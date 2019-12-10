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Leonel Ximenes

TRE-ES e Tribunal de Contas vão fiscalizar promessas de candidatos na eleição

TCES vai conferir se o que prometido pelos candidatos está saindo do papel e se os recursos em caixa disponíveis são compatíveis com as promessas

Públicado em 

10 dez 2019 às 14:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Eleição municipal terá a fiscalização reforçada pelo Tribunal de Contas no ES Crédito: Arquivo/AG
O Tribunal de Contas do Estado (TCES) vai ajudar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) a controlar mais de perto os candidatos nas eleições municipais do ano que vem.
Pelo convênio, assinado hoje (10) pelos dois Tribunais, o TRE-ES encaminhará as propostas dos candidatos para que o Tribunal de Contas faça a conferência se o que foi prometido está saindo do papel e se os recursos públicos  disponíveis em caixa são suficientes para que o compromisso assumido pelo candidato com o eleitor seja possível de ser cumprido, evitando-se assim as conhecidas promessas "eleitoreiras". 

CANDIDATURA PODE SER ATÉ IMPEDIDA

A punição ao candidato flagrado cometendo irregularidade será decidida em julgamento no TRE-ES, mas uma das sanções  possíveis é o impedimento do registro de candidatura.
Até então, o candidato entregava seu plano de governo, mas não havia nenhum tipo de fiscalização para conferir se o que estava contido no texto seria possível de ser aplicado.

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O convênio entre o TRE-ES e o TCES é considerado inédito em todo o país e, por isso, chamou atenção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se a fiscalização conjunta do processo eleitoral no ES der certo, pode ser adotada pelos Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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