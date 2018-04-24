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Opinião da Gazeta

Tratores em exibição são troféus da barganha

Máquinas adquiridas por meio de emendas parlamentares viram espécie de palanque eleitoral no interior do Estado

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 21:25

Públicado em 

23 abr 2018 às 21:25

Colunista

Não dá para ser inocente: a exposição de tratores e retroescavadeiras com faixas de agradecimento a políticos em praça pública não pode ser encarada como mera homenagem aos representantes que viabilizaram aquela aquisição. Mesmo um tanto provinciana, é uma forma de promoção pessoal eficaz, principalmente em ano de eleição. É preciso estar atento a quem abusa desse artifício, que pode até ser considerado ilegal por ferir o princípio da impessoalidade da administração pública.
A prática é recorrente no interior do Estado, como mostrou ontem reportagem do jornal A Gazeta, que registrou a ocorrência nos municípios de Alfredo Chaves, Ibatiba, Jerônimo Monteiro e Rio Bananal. Parlamentares, no âmbito estadual e federal, garantem que os “tributos” partem dos prefeitos e se eximem de responsabilidades. Mas é quase certo que não reclamam da exposição.
O maquinário fica sem uso, num verdadeiro museu a céu aberto, sujeito a deterioração antes mesmo de começar a ser utilizado. Prefeitos justificam que os equipamentos precisam passar por vistorias. Mas para tudo há limite: é inaceitável que uma escavadeira fique cinco meses em exposição por conta de burocracias, como em Rio Bananal. Parece conveniente demais...
Esses “troféus políticos” são a ponta do iceberg das emendas parlamentares, um mecanismo de alocação de dinheiro público que faz a festa de deputados e senadores. Ao mesmo tempo que agiliza a destinação de recursos, é um eficiente instrumento de barganha com prefeitos, em suas bases eleitorais.

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