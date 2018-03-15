Transporte clandestino só cresce por causa da má qualidade do oficial

Com muitas regiões desguarnecidas de ônibus regulares, Vila Velha não oferece condições dignas à mobilidade urbana. A empresa responsável pelas linhas municipais não atende todos os bairros. O bilhete único que integrará esses ônibus ao Transcol, prometendo ampliar as áreas servidas por coletivos, foi adiado por tempo indeterminado por questões contratuais.

O transporte público de Vila Velha carece de uma reorganização total. Por mais que seja uma concessão, é responsabilidade da administração pública garantir mais acesso e mais qualidade. E também manter a fiscalização contra os clandestinos. Só assim não haverá espaço para o transporte irregular, tão perigoso e arriscado, continuar crescendo.