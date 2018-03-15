Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Transporte clandestino só cresce por causa da má qualidade do oficial
Opinião da Gazeta

Transporte clandestino só cresce por causa da má qualidade do oficial

Com muitas regiões desguarnecidas de ônibus regulares, Vila Velha não oferece condições dignas à mobilidade urbana

Publicado em 15 de Março de 2018 às 18:14

Públicado em 

15 mar 2018 às 18:14

Colunista

Na blitz contra clandestinos foram flagrados veículos em mau estado Crédito: Bernardo Coutinho | AG
A integração do transporte público em Vila Velha foi oficialmente adiada, enquanto isso, vans e micro-ônibus clandestinos aproveitam a precariedade do sistema para lucrar. O usuário, refém dos atrasos constantes, da superlotação e da falta de linhas que o atenda plenamente, acaba cedendo ao transporte irregular. Compreensível, numa situação em que predomina o “ruim com ele, pior sem ele”.
Esse sistema paralelo já conta com cerca de 80 veículos. São 5 mil pessoas atendidas diariamente, um número considerável de dependentes do transporte público que passam sufoco todos os dias para ir e voltar do trabalho ou cumprir outros compromissos. O transporte é ilegal de todas as formas possíveis: os veículos não passam por inspeções ou revisões, encontram-se caindo aos pedaços, sem equipamentos básicos de segurança. Embarcar nessas “máquinas de acidentes” é colocar a própria vida em risco. Para piorar, motoristas com habilitação cassada e até embriagados já foram flagrados pelas blitze. Há um esquema muito bem organizado inclusive para fugir delas, como mostrou reportagem de A GAZETA.
Com muitas regiões desguarnecidas de ônibus regulares, Vila Velha não oferece condições dignas à mobilidade urbana. A empresa responsável pelas linhas municipais não atende todos os bairros. O bilhete único que integrará esses ônibus ao Transcol, prometendo ampliar as áreas servidas por coletivos, foi adiado por tempo indeterminado por questões contratuais.
O transporte público de Vila Velha carece de uma reorganização total. Por mais que seja uma concessão, é responsabilidade da administração pública garantir mais acesso e mais qualidade. E também manter a fiscalização contra os clandestinos. Só assim não haverá espaço para o transporte irregular, tão perigoso e arriscado, continuar crescendo.

Tópicos Relacionados

ônibus Transcol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados