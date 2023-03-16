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#Episódio1

Para Sempre: ouça a história de vida (e morte) de Maria Madalena

Este podcast é uma homenagem a vítimas de feminicídio, mulheres que foram caladas com a morte, mas que sempre estarão na memória e nos corações dos seus amigos e familiares

Publicado em 16 de Março de 2023 às 17:19

Publicado em 

16 mar 2023 às 17:19
Para sempre - podcast do projeto Todas Elas
Para sempre - podcast do projeto Todas Elas Crédito: Arte Geraldo Neto
Maria Madalena buscava na fé força para batalhar por dias melhores. Tinha acabado de "aceitar Jesus" na igreja quando foi friamente assassinada na frente dos seus familiares. Neste episódio, você conhece a história de vida (e morte) dela.
Para Sempre é um podcast do projeto Todas Elas, de A Gazeta. Esta é uma homenagem a vítimas de feminicídio, mulheres que foram caladas com a morte, mas que sempre estarão na memória e nos corações dos seus amigos e familiares. 

Ficha Técnica

Para Sempre: um podcast do projeto Todas Elas , de A Gazeta
Narração: Carolina Gomes e Nathália Ferreira
Pesquisa: Nathália Ferreira
Edição: Luca Misse 
Sonorização: Jonas Braun
Supervisão: Adriana Rios e Joyce Meriguetti

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