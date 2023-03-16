Para Sempre: ouça a história de vida (e morte) de Maria Madalena

Maria Madalena buscava na fé força para batalhar por dias melhores. Tinha acabado de "aceitar Jesus" na igreja quando foi friamente assassinada na frente dos seus familiares. Neste episódio, você conhece a história de vida (e morte) dela.
Para Sempre é um podcast do projeto Todas Elas, de A Gazeta. Esta é uma homenagem a vítimas de feminicídio, mulheres que foram caladas com a morte, mas que sempre estarão na memória e nos corações dos seus amigos e familiares.
Ficha Técnica
Para Sempre: um podcast do projeto Todas Elas , de A Gazeta
Narração: Carolina Gomes e Nathália Ferreira
Pesquisa: Nathália Ferreira
Edição: Luca Misse
Sonorização: Jonas Braun
Supervisão: Adriana Rios e Joyce Meriguetti