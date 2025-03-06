Mês da Mulher é celebrado com programa de TV, rodas de conversa e corrida

Programa "Todas Elas" 2025 Crédito: Vitor Jubini

O dia 8 de março é comemorado internacionalmente como o Dia da Mulher, fruto do protesto histórico realizado em 1917 por russas que reivindicavam melhores condições de trabalho e de vida. Para marcar a data, durante todo o mês de março, e até abril, uma série de reportagens especiais, lives, um programa de TV e rodas de conversa serão realizados pela Rede Gazeta.

Todas Elas na TV: um programa especial para o #8M

Apresentado sob o olhar das jornalistas Daniela Carla e Mariana Perini, o programa da TV Gazeta trará em pauta temáticas como etarismo, machismo, violência doméstica, menopausa e liberdade, através de conversas com convidadas especiais: Ará Martins, a advogada e influenciadora capixaba Fayda Belo, a doutoranda em sociologia Mariana Reis e a médica ginecologista Sâmara Mattar. Além delas, Mariana Attalah, corredora de montanhas e criadora do coletivo Cabritas Capixabas, e Beth Luppi, uma mulher de 61 anos recém-formada em gastronomia que ama samba, rock e muita festa, completam o time de convidadas.

Convidadas e apresentadoras do programa "Todas Elas" Crédito: Vitor Jubini

A produção não será voltada apenas ao público feminino, mas será um convite para que todos os capixabas, independentemente do gênero, reflitam sobre a sociedade atual. Com histórias inspiradoras e conversa franca sobre os dilemas das mulheres, a produção também contará com reportagens com personagens que comandam lares e negócios e superam a violência e obstáculos com alegria e esperança, além de um povo-fala sobre questões presentes no cotidiano das mulheres.

A jornalista Gabriela Ribeti contou um pouco da experiência de roteirizar e dirigir, pela primeira vez, um conteúdo tão especial. “Quisemos trazer representatividade no programa, então foi tudo muito discutido. Toda a equipe trouxe ideias do que poderíamos fazer, e eu me senti segura pois eu sabia que estávamos todas juntas. Não tinha como dar errado”, explica.

Com uma equipe majoritariamente feminina, o programa tem direção e edição de Gabriela Ribetti, edição de imagem de Nataly Kuplich e produção de Beatriz Heleodoro. A editora de Entretenimento, Elis Carvalho, e a gerente de Entretenimento, Lethicia Ribeiro, completam o super time. O “Todas Elas” estará na telinha dos capixabas no dia 08 de março, às 8h30, na TV Gazeta.

“Há anos A Gazeta dá luz aos desafios enfrentados pelas mulheres. Esse programa é uma homenagem a elas que, felizmente, tem mostrado força, resiliência, capacidade e liberdade de ser quem são, independentemente da idade. Queremos deixar claro para Todas Elas que ‘o lugar da mulher é onde ela quiser’”, destaca a apresentadora Mariana Perini.

Apresentadoras Mariana Perini e Daniela Carla Crédito: Acervo Pessoal

Projeto Todas Elas ganha mais visibilidade

O “Todas Elas”, projeto que nasceu dentro da Redação de A Gazeta em janeiro de 2020, será a principal chancela de uma série de atividades durante as próximas semanas. Ele surgiu após jornalistas lideradas pela então editora-chefe Elaine Silva (atual gerente de Produto de A Gazeta) perceberem que era preciso deixar de fazer apenas uma cobertura rotineira e mostrar que um veículo de comunicação também pode ser uma das redes de apoio das mulheres quando precisam de ajuda.

Todas Elas 2024 Crédito: Acervo Pessoal

Agora, a iniciativa sai do espaço interno da Rede por meio do programa de TV e se conecta com os capixabas durante todo o ano, por meio de discussões sobre o espaço ocupado pelas mulheres e como elas podem se tornar protagonistas.

“O Espírito Santo, infelizmente, ainda figura com um Estado em que as mulheres morrem só por serem mulheres. Muitos desses crimes de violência doméstica foram acompanhados de perto por jornalistas de A Gazeta, que constataram, no dia a dia, as dificuldades em mudar uma realidade marcada pelo machismo, pela desigualdade e pelo desamparo às vítimas. Com o projeto, buscamos atingir mais mulheres, de diversos públicos, contribuindo ainda mais para a igualdade de gênero”, explica Elaine.

Em A Gazeta, o Todas Elas possui um espaço dedicado a entrevistas, matérias exclusivas, glossários, cartilhas e quiz interativos.

Rodas de conversa

O ano de 2025 marca o 5º ciclo do “Todas Elas”, trazendo como eixo principal o reconhecimento e o pertencimento das mulheres nos lugares onde elas estão. No próximo dia 18 de março, no Cerimonial Bom Gosto, em Cachoeiro de Itapemirim, acontece a primeira Roda de Conversa da temporada, tendo como tema principal o amadurecimento feminino sob diferentes pontos de vista.

Já no dia 04 de abril, a partir das 8h30, a Rede Gazeta abre as portas ao público, em Vitória, para o evento “Todas Elas: O que a Maturidade nos Ensina”.

Serão debatidos temas como o amadurecimento das mulheres, discutindo temas como mudanças hormonais e saúde, oportunidades de carreira, novas formas de relacionamento e realização pessoal.

Força feminina no esporte

Para celebrar a força e a determinação feminina, vai acontecer a 11ª edição da Corrida da Mulher, em Linhares, no dia 15 de março. A prova larga da Praça de Lazer, no Bairro Três Barras.