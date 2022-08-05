Live quer ajudar a potencializar o empreendedorismo feminino

Transmissão ao vivo tem como objetivo incentivar negócios liderados por mulheres Crédito: Freepik

Potencializar o empreendedorismo feminino, compartilhar conhecimento e incentivar outras mulheres a acreditarem em suas ideias. Esse é o principal objetivo da live que será realizada na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, no Instagram do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES). A iniciativa está marcada para começar às 20 horas.

Além disso, a live “O Potencial do Empreender Feminino” vai apresentar o projeto Sebrae Delas Mulher de Negócio do Espírito Santo, que está com inscrições abertas. São 300 oportunidades, e as interessadas podem garantir a participação pelo site. As participantes não pagam pelo curso.

A transmissão ao vivo contará com a participação de Valeria Aquino, empreendedora na VA Lingerie e palestrante; Jéssica Galvani, fundadora da startup Elas Resolvem; Daniele Dornelas, contadora e educadora financeira, membro da Comissão Estadual da Mulher Contabilista; e Josy Santos, gestora de projetos em inovação social e empreendedorismo feminino na Semente Negócios.

A realização é do CRC-ES, Sebrae, Semente de Negócios e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Coordenadora adjunta da comissão da mulher do CRC-ES, Juliana Radaelli. Crédito: Divulgação

“Acreditamos que muitas informações não chegam a quem mais precisa. Por isso, tivemos a ideia de divulgar o curso do Sebrae para o máximo de mulheres possíveis. O curso é gratuito e tem a duração de seis meses e pode ser feito por empreendedoras formalizadas ou não. Queremos fornecer conhecimento”, ressalta a coordenadora adjunta da Comissão da Mulher do CRC-ES, Juliana Radaelli.

A contadora e especialista em Psicologia Econômica, Daniele Dornelas, destaca sobre a importância de se procurar conhecimento para crescer nos negócios. “Esta é uma oportunidade para se qualificar. Empreender é um desafio e a ideia é ter uma corrente para uma incentivar a outra”, ressalta.

SERVIÇO

Live: O Potencial do Empreender Feminino

O Potencial do Empreender Feminino Quando: segunda-feira, dia 8 de agosto

segunda-feira, dia 8 de agosto Horário: 20 horas

20 horas Onde: no Instagram do Conselho Regional de Contabilidade.