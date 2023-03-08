Findes abre 100 vagas em curso grátis de Programação Web para mulheres

Por dentro das novas tecnologias Crédito: Pixabay

Com objetivo de estimular a participação feminina no mercado de trabalho de tecnologia e de suprir uma demanda crescente por profissionais nesta área, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) está com as inscrições abertas para preencher 100 vagas no curso de Programa Web. A iniciativa faz parte do Senai Tech pras Manas, lançado nesta quarta-feira (8), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

As vagas estão distribuídas igualitariamente nas unidades do Senai de Vitória, Serra, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. A capacitação é destinada a mulheres em situação de vulnerabilidade social, com ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos.

Inscrições

De acordo com a federação, as inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade Senai de interesse. O início das aulas está previsto para o mês de abril deste ano no período noturno.

A cadidata deve apresentar um documento com foto, comprovante de residência e uma declaração de próprio punho atestando baixa renda.

Curso

No curso, que tem a carga horária de 200 horas, as alunas terão noções básicas sobre língua portuguesa, matemática e informática básica, e desenvolverão capacidades técnicas e socioemocionais para codificação de interfaces baseadas em UX (Experiência do Usuário) e UI (Interface do Usuário) em aplicações web, considerando as necessidades do usuário. Além disso, as aulas serão voltadas para codificação front-end e abordará conceitos de Lógica de Programação, HTML, CSS, JavaScript, frameworks, dentre outros.

A iniciativa conta com a parceria do Instituto Oportunidade Brasil (IOB) e a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on). De acordo com a presidente da Findes Cris Samorini, o programa quer ajudar o público feminino a conquistar uma oportunidade de emprego.